La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se molti già sapevo delle sue problematiche condizioni di salute. Franz Beckenbauer, una delle leggende viventi del calcio mondiale e tedesco, starebbe perdendo la memoria a soli 73 anni. L'attuale presidente onorario del Bayern Monaco, società che lo ha accolto sin da ragazzino permettendogli di diventare un'icona di questo sport, sarebbe infatti peggiorato negli ultimi mesi da quando gli è stato diagnosticato un infarto oculare all'occhio destro.

Secondo le ultime notizie arrivate dalla Germania, e rilanciate dal prestigioso ‘Der Spiegel', i legali di Beckenbauer avrebbero così presentato un certificato medico alla magistratura elvetica (impegnata nel processo che lo vede indagato per frode e riciclaggio di denaro in merito all'assegnazione dei Mondiali del 2006), nel quale sarebbe stata messa in risalto la patologia di cui sta soffrendo il loro famoso cliente.

Le parole del ‘Kaiser'

"Il suo giudizio e la sua memoria sono peggiorati e non si aspettano miglioramenti – riporta il documento presentato dagli avvocati di Beckenbauer – Qualsiasi motivo di stress lo potrebbe uccidere". Dopo la deposizione dei legali, il pubblico ministero svizzero ha così deciso di separare le indagini estrapolando dal contesto generale la posizione del ‘Kaiser', per il quale sono state però chieste ulteriori documentazioni mediche: necessarie per capire se e come andare avanti con il processo.

Ad informare tutti i tedeschi e tutti gli amanti del calcio della sua salute, era stato lo stesso Beckenbauer durante un recente torno di golf di beneficenza: "Ho da un po' di tempo alcuni problemi di salute, questo è noto. Di recente sono stato in una clinica specialistica, dato che mi hanno diagnosticato un problema all’occhio destro – aveva spiegato – Il problema si è poi rivelato circolatorio, un infarto oculare. E adesso da quell’occhio non vedo quasi niente".