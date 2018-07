Archiviata l'esperienza straordinaria alla Juventus e in Nazionale, Gigi Buffon è atteso dalla sua nuova avventura a Parigi. In attesa di mettere nero su bianco con il Paris Saint-Germain, il portiere di Carrara si è concesso ai microfoni di Sky per una lunga intervista nella quale ha parlato del suo addio alla vecchia signora e dei primi movimenti di mercato delle concorrenti per il prossimo campionato.

"Ho dato tutto quello che potevo, come talento, come energie nervose – ha esordito l'ex numero uno juventino – Ora lascio spazio ai giovani che devono abituarsi a farsi carico di piccole e grandi responsabilità. Per farli crescere c’è bisogno principalmente di quello. Il Napoli? Ha fatto una stagione incredibile e pensavo vincessero il campionato. Invece grazie alla nostra forza mentale e all’esperienza siamo riusciti a dare l’ultimo colpo di coda. Hanno giocato un calcio meraviglioso che ha fatto innamorare anche i tifosi non napoletani. Peccato per l'Europa League: potevano essere protagonisti fino alla fine".

Il passo in avanti di Inter e Roma

"La Juventus non ha bisogno di ripartire, ma di continuare e lo farà – ha aggiunto il portiere – La forza della squadra non è stata Buffon o un singolo, ma quella dei programmi, della chiarezza delle idee e del gruppo. La Juve continuerà ad essere protagonista".

Il Napoli di Carlo Ancelotti non sarà l'unica formazione a dare del filo da torcere ai campioni d'Italia. Grazie alle recenti trattative di mercato, anche l'Inter e la Roma si iscriveranno di diritto alla corsa per il prossimo tricolore che, mai come nella prossima stagione, potrebbe risultare così incerta: "La squadra di Spalletti sta facendo acquisti mirati, che possono cambiare la faccia della squadra e renderla più protagonista – ha concluso Buffon – La Roma mi è piaciuta molto l’anno scorso, soprattutto Di Francesco con i suoi messaggi che non cercavano mai alibi: un cambio di mentalità di cui la Roma aveva bisogno".