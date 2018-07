Una pazza idea di mercato, strappare Dries Mertens al Napoli. La Roma che s'è mossa in anticipo al tavolo delle trattative ci pensa e quella vocina che ronza in testa è divenuta snervante. Per affrontare una Champions di buon livello – anche se sarà difficile ripercorrere la cavalcata della scorsa stagione – ed essere competitivi in campionato servono risorse di primo livello, in particolare in attacco dove c'è sì Schick (atteso al riscatto dopo una stagione tra alti e bassi) e Dzeko è una garanzia ma occorre piazzare il colpo che può fare la differenza. E il belga attualmente al Mondiale è il nome più gettonato.

Quanto costa Mertens? Fino al 15 giugno scorso pagando 28 milioni di euro (la somma della clausola rescissoria) un club estero avrebbe potuto tranquillamente prendere l'ex Psv dai partenopei. Adesso – complice un contratto fino al 2020, stipendio netto da 3.5 milioni a stagione – il diesse giallorosso, Monchi, dovrà trattare direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis. Impresa ardua, sia perché ‘Ciro' (così è stato ribattezzato dai tifosi del Napoli, Mertens) fa parte del progetto di Ancelotti sia perché non c'è alcuna volontà di rinforzare una diretta concorrente in Serie A.

in foto: La scheda di Dries Mertens (fonte whoscored.com)

Perché la Roma ha puntato proprio il belga. Le ragioni sono essenzialmente due (come spiegato da Repubblica), la prima per una questione strategica mentre la seconda per motivi di tipo tattico per le caratteristiche del calciatore.