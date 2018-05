La mancata vittoria della Lazio in casa del Crotone ha reso meno amara la sconfitta di ieri sera dell'Inter contro il Sassuolo, che sembrava aver condannato i nerazzurri a dover dire addio alla Champions League. La squadra allenata da Walter Zenga ha fermato i ragazzi di Simone Inzaghi sul pareggio allo Scida e in virtù di questo risultato ora i biancocelesti hanno due risultati due tre per qualificarsi al torneo per club più importante del mondo. L'Uomo Ragno, cuore nerazzurro che ora è seduto sulla panchina dei calabresi, ha tenuto in vita le possibilità dell'Inter di qualificarsi alla Champions e, per questo motivo, Marcelo Brozovic ha voluto ringraziare l'ex portiere nerazzurro attraverso il proprio profilo Instagram: "Grazie Uomo Ragno, tu sei veramente EPICO! Adesso tocca a noi".

A post shared by Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic) on May 13, 2018 at 8:01am PDT

Zenga: Stranamente alla fine iniziano a vincere tutte

Il tecnico del Crotone nel post gara con la Lazio non si è limitato a fare i complimenti ai sui ragazzi ("Bravissimi") ma ha parlato di questa lotta salvezza che nelle ultime gare sembra davvero una guerra senza appello: "Stranamente alla fine iniziano a vincere tutte. Ho detto proprio questo ai miei ragazzi, dobbiamo provarci anche a Napoli come abbiamo fatto oggi". Zenga ha parlato del salvataggio su Rohden e del fallo di Lulic su Sampirisi in occasione del rigore per la Lazio: "Avessimo segnato in quel momento staremmo parlando d'altro ma de Vrij è riuscito a toglierla da dentro. Potremmo parlare del fallo di Lulic su Sampirisi prima di quello di Ceccherini ma vuol dire che doveva andare così".

Inter in Champions se…

La squadra di Luciano Spalletti ha ancora la chance di qualificarsi per la prossima Champions League L’Inter ha solo un risultato a disposizione per domenica prossima, ovvero batterà la Lazio all’Olimpico. In caso di vittoria della Lazio o di pareggio la squadra di Simone Inzaghi manterrebbe il quarto posto.