Una partita che sembrava essersi messa nel migliore dei modi dopo il gran gol di Coutinho, ma che invece il Brasile non è riuscito a vincere. Nel secondo tempo ci ha pensato Zuber con un bel colpo di testa a pareggiare i conti, realizzando l'1-1 rivelatosi poi il risultato finale. Una rete quella della Svizzera pesantissima, che ha scatenato le polemiche dei calciatori brasiliani per la spintarella con cui l'esterno dell'Hoffenheim si è liberato sul diretto marcatore Miranda.

Zuber, la spinta a Miranda nel gol dell'1-1 in Brasile-Svizzera. Per l'arbitro e il Var non è fallo

In occasione del calcio d'angolo che ha portato al gol dell'1-1 della Svizzera Zuber con grande furbizia ha preso posizione spostando seppur leggermente Miranda. Il centrale dell'Inter, resosi comunque protagonista di un errore di posizionamento, è sembrato troppo "leggero" nell'occasione con il calciatore svizzero che si è dunque ritrovato tutto solo poi a colpire di testa. L'arbitro ha convalidato il gol, confermando la sua scelta anche con l'ausilio del silent check del Var. La spinta dunque è stata considerata non decisiva.

Willian e le proteste del Brasile per il gol della Svizzera

I calciatori del Brasile si sono subito rivolti all'arbitro per protestare sull'episodio. Tra i più polemici sicuramente Neymar che ha chiesto a più riprese di rivedere l'azione al Var e Willian. Quest'ultimo al termine della partita ai microfoni di Fox Sports, pur riconoscendo i meriti degli avversari ha ha dichiarato: "Abbiamo affrontato una squadra tosta e ben allenata. A mio avviso però è mancato l'intervento del Var per la spinta a Miranda nel gol dell'1-1. Non importa la forza della spinta. Se l'avversario non avesse spinto, Miranda avrebbe saltato in anticipo e avrebbe colpito la palla: per me era fallo ma l'arbitro l'ha sanzionato. Sapevamo di dover stare attenti sulle palle inattive. Tite ci aveva avvisato. Invece su una di queste la Svizzera è andata a segno. Dobbiamo stare più attenti in certe occasioni"

Miranda fa autocritica, il difensore del Brasile rimpiange il mancato tuffo

Sull'episodio si è espresso anche il diretto interessato, ovvero Miranda. Il centrale ha fatto autocritica, dimostrando di essere concentrato esclusivamente sui prossimi impegni della Seleçao: "Sapevamo che la prima gara non sarebbe stata semplice. E' arrivato ‘soltanto' un pareggio, non siamo stati molto bravi ma siamo solo all'inizio dei Mondiali. L'episodio del pareggio? C'e' il Var: hanno visto di certo l'azione e hanno pensato di non dover intervenire. E' andato. Ora dobbiamo pensare al prossimo match e conquistare i tre punti. Facciamo che ho sbagliato io, ma nel senso che avrei dovuto buttarmi quando Zuber mi ha spinto. Così sarebbe stato tutto più evidente, magari avrebbero deciso diversamente".