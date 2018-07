Il 2-0 al Messico ha regalato i quarti di finale al Brasile, che per la settima volta consecutiva è tra le prime otto ai Mondiali. La nazionale di Tite, che non ha subito gol nelle ultime tre partite, sembra aver trovato il miglior Neymar, che al netto delle solite polemiche che lo circondano sempre, sta migliorando di partita in partita. La Seleçao nel match contro la ‘Tricolor’ ha ottenuto uno splendido primato, perché è tornata la squadra con più gol nella storia del Mondiali, distanziando la Germania.

Brasile e Germania sono le squadre con i migliori numeri dei Mondiali. Quattro anni fa i tedeschi conquistarono i Mondiali e diventarono anche la squadra con il maggior numero di gol nella Coppa del Mondo, grazie anche a quel famoso 7-1 inflitto proprio ai brasiliani. La Germania ha segnato solo due reti in questa edizione del Mondiale ed è salita a quota 226. Mentre il Brasile, che ha iniziato con un bottino strepitoso di 221 reti, ne ha realizzati 7, ha messo la freccia ed è salito a quota 228 e ha la concreta possibilità di incrementare il suo numero di gol. Le altre sono tutte lontanissime. L’Argentina è terza con 137 reti, il quarto posto, per noi è una discreta consolazione, è dell’Italia, che quest’anno in Russia non si è presentata, ma ha vinto quattro Mondiali, giocato complessivamente sei finali e realizzato 128 reti.

Il miglior marcatore del Brasile ai Mondiali non è Edson Arantes do Nascimento in arte Pelé, l’unico giocatore capace di vincere tre volte il trofeo calcistico più importante e autore di 12 gol in quattro partecipazioni, ma il ‘Fenomeno’ Ronaldo, a segno 15 volte tra il 1998 e il 2006, nel 1994 non giocò mai. Al terzo posto con 9 reti ci sono Ademir, Jairzinho, l’unico giocatore a segno in tutte le partite di un Mondiale (quello del 1970) e Vavà. 8 gol per Leonidas e Rivaldo, 7 per Careca, a 6 è salito Neymar, destinato a scalare posizioni.