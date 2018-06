Marcelo aveva abbandonato il campo in lacrime. Quando Tite ha capito che il suo miglior terzino non è più in grado di giocare contro la Serbia non ha perso tempo lanciando nella mischia Filipe Luis. Ai tifosi della Seleçao quell'infortunio deve essere sembrato una sorta di cattivo presagio: vedere il giocatore del Real Madrid alzare bandiera bianca in una gara così delicata ha rispolverato vecchie paure, come se il fantasma del Mineirazo avesse deciso di fare capolino dopo l'eliminazione della Germania. Pochi minuti per temere che, dopo aver gongolato per la sconfitta dei tedeschi, le cose potessero andar male anche per i verde-oro. Paulinho e Thiago Silva hanno scacciato i cattivi pensieri: i gol segnati ai balcanici hanno regalato la qualificazione agli ottavi di finale contro il Messico. Restano, però, i dubbi legati alle condizioni del difensore e soprattutto alle cause del malessere.

Rodrigo Lasmar, il capo dello staff medico della Nazionale brasiliana, ha invitato tutti alla calma, chiarendo che la situazione di Marcelo verrà valutata di volta in volta. Insomma, non se la sente di affermare che il suo Mondiale è finito ma non può fornire indicazioni certe sul rientro.

E' ancora troppo presto per fare una diagnosi approfondita – ha ammesso il dottore della Seleçao -. Però possiamo dire che il problema alla schiena di Marcelo può essere correlato al materasso dell'hotel. Abbiamo già iniziato le terapie del caso e la risposta alle cure è buona. Tutto lascia presagire che possa tornare a giocare. Per fortuna s'è trattato di spasmi muscolari e non c'è alcuna lesione.

Il Brasile tornerà in campo lunedì prossimo 2 luglio (ore 16): ce la farà Marcelo a essere del match oppure dovrà sperare in una vittoria dei connazionali per tornare in campo nei quarti (venerdì 6 luglio, ndr)? La cauta fiducia palesata dal medico brasiliano fa tirare un sospiro di sollievo: analgesici e un materasso che ‘non gli spezzi la schiena' lo aiuteranno a superare il problema