Douglas Costa è in dubbio per l'ultima gara della fase a gironi con la Serbia e, con ogni probabilità, sarà costretto a star fuori anche in occasione dell'eventuale passaggio agli ottavi di finale. Non arrivano buone notizie dal ritiro del Brasile: l'esterno d'attacco della Juventus ha saltato l'allenamento per sottoporsi a cure specifiche. Il suo Mondiale non è finito ma le condizioni verranno monitorate e valutate giorno per giorno. A spiegare come sta il calciatore ed entità dell'infortunio è Rodrigo Lasmar, responsabile dello staff medico della Seleçao.

Al termine della partita di ieri, Douglas ha lamentato un dolore alla parte posteriore della coscia destra – afferma il medico della nazionale verde-oro -. Abbiamo effettuato esami che hanno rivelato una piccola lesione muscolare. Douglas Costa non sarà tra i convocati per la prossima partita, né viaggerà assieme al resto della squadra. Rimarrà a Sochi per svolgere un allenamento differenziato e provare a recuperare quanto prima.

Escluso dalla formazione titolare al debutto contro la Svizzera, Douglas Costa ha giocato contro la Costa Rica quasi a furor di popolo, dimostrando quanto le sue qualità tecniche, il suo dinamismo facciano di lui una pedina preziosa dal punto di vista tattico, una risorsa in più da utilizzare anche per esperienza internazionale. I media verde-oro ne reclamano una maglia da titolare ma, a giudicare dagli ultimi eventi, non sarà così per le prossime partite.

Come Danilo (terzino destro passato dal Real Madrid al Manchester City), che non è sceso in campo contro la Costa Rica per un fastidio muscolare, anche Douglas Costa è stato costretto a marcare visita in infermeria per un problema abbastanza simile. La fortuna non è dalla sua parte in questa fase del Mondiale, l'importante è che lo sia mercoledì sera quando i compagni di nazionale saranno di scena con la Serbia. La qualificazione agli ottavi è solo una tappa del percorso che dovrebbe portare la Seleçao verso la finale. Che Douglas Costa spera di giocare…