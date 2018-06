Mondiale finito per Douglas Costa. E' questa la voce che filtra dalla Russia, rilanciata dai media locali. Due settimane, venti giorni al massimo è il periodo di stop dell'esterno brasiliano della Juventus, fermato da un problema muscolare subito dopo la gara contro a Costa Rica. Cosa significa? L'avventura al Mondiale per l'ex Bayern Monaco potrebbe essere già conclusa, durata appena una cinquantina di minuti nonostante l'opinione pubblica spingesse per un impiego in pianta stabile tra le fila della Seleçao. Il commissario tecnico dei ‘verdeoro', Tite, aveva già annunciato che Douglas Costa (oltre a Danilo) avrebbe saltato l'ultima partita del Gruppo E contro la Serbia: si gioca a Mosca il 27 giugno e in palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale.

Tra i critici più agguerriti dell'allenatore ce n'è stato un in particolare… è la moglie dell'esterno juventino, che ha in qualche modo puntato l'indice contro i metodi adottati dallo staff della nazionale: "Douglas si lamentava del dolore dopo l'allenamento – ha ammesso la donna, come riportato dai media brasiliani -, spiegando che alla Juventus il lavoro era più leggero. Sappiamo che questo infortunio non è pesante come il primo, però, speriamo che possa recuperare in una decina di giorni".

Nel corso di una diretta Periscope, il medico della Seleçao Rodrigo Lasmar aveva chiarito quale fosse la situazione degli infortunati in vista dell'ultimo impegno della fase a gironi. "Ha una piccola lesione, non farà parte del gruppo scelto per la partita contro la Serbia, né seguirà la squadra. Douglas rimarrà a Sochi a curarsi, qui abbiamo una struttura ideale affinché possa guarire quanto prima. Svolgerà la fisioterapia, ma non so dare una data precisa nella quale rientrerà in gruppo".