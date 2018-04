Dopo il ritorno in patria e le prime soddisfazioni, Gabigol è tornato ad essere al centro delle critiche. L'attaccante brasiliano, ancora di proprietà dell'Inter e reduce dall'infelice esperienza con il Benfica, sta infatti vivendo il suo primo momento delicato da quando ha deciso di vestire nuovamente la maglia del Santos.

L'inizio travolgente, con 4 gol nelle prime 4 partite, sembra infatti un ricordo lontano. Come ha riportato il brasiliano "UOL Esporte", il tecnico della formazione bianconera starebbe ridisegnando la squadra dando precedenza ai vari Eduardo Sasha, Rodrygo e Arthur Gomes: cresciuti in maniera esponenziale nelle ultime settimane. Una decisione che potrebbe a questo punto relegare nuovamente in panchina l'ex interista: attualmente in prestito alla squadra brasiliana fino al 31 dicembre prossimo.

Il nuovo look di Gabigol

Di fronte a questa scelta del tecnico del Santos, Gabriel Barbosa rischia dunque di tornare in panchina e di ritrovarsi ancora in quel tunnel dal quale pareva essere uscito a poche settimane dalle convocazioni mondiali. Per l'Inter, che probabilmente confidava di recuperarlo o al massimo di rivenderlo ad un altro club, è ovviamente una brutta notizia che potrebbe far crollare ulteriormente il valore dell'attaccante: acquistato dalla società di Suning per 25 milioni di euro nell'estate del 2016.

Forse per cercare di farsi notare ancor di più, Gabriel Barbosa ha intanto deciso di dotarsi di un nuovo look. Proprio come aveva fatto poche settimane fa il suo ex compagno Mauro Icardi, l'attaccante brasiliano ha infatti deciso di farsi biondo e di comunicare a tutti i suoi tifosi il nuovo colore dei capelli attraverso un post su Instagram pubblicato dalla sorella Dhiovanna.