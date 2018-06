Contro la Costa Rica Neymar ci sarà. E' la notizia che tutti i tifosi della Seleçao attendevano dopo il video che aveva mostrato il calciatore abbandonare il campo d'allenamento sofferente. La fitta alla caviglia destra mentre palleggiava con i compagni di nazionale era stato un campanello d'allarme, quando ha provato dolore ha capito che era meglio non rischiare: sbuffando O Ney è uscito dal rettangolo verde alimentando il timore che nella seconda del girone E contro la Svizzera potesse non esserci. Preoccupazione legittima e legata anche all'infortunio che ha sottratto il giocatore al Paris Saint-Germain nella parte finale della scorsa stagione. Preoccupazione vanificata da quanto accaduto nella giornata odierna: dopo essersi sottoposto a fisioterapia, l'ex Barça ha fatto capolino dallo spogliatoio e s'è unito al gruppo verde-oro per sostenere la seduta di lavoro come da tabella di marcia.

Il commissario tecnico, Tite, d'accordo con la Federazione, ha voluto che a Sochi la squadra lavorasse indisturbata, lontana da occhi indiscreti ottenendo che l'allenamento si svolgesse a porte chiuse. Unica concessione: qualche foto apparsa sui profili social della Seleçao che mostra Neymar mentre svolge gli esercizi con il pallone e prova gli schemi offensivi sotto la direzione del ct. Impossibile rinunciare all'ex Santos in questa fase così delicata della Coppa: dopo il pareggio rocambolesco contro la Svizzera al debutto, dopo le ‘botte' prese per le attenzioni che gli hanno riservato gli elvetici (in particolare Behrami) il funambolo sudamericano è pronto a riprendersi il posto in attacco e soprattutto a spostare su di sé la luce dei riflettori.

Pochi giorni fa è toccato a Coutinho il centro del palcoscenico, venerdì prossimo il più atteso è proprio lui. Le immagini che lo vedono regolarmente al lavoro scandiscono il conto alla rovescia: Neymar sta bene e quella fasciatura azzurra che fa capolino dal calzettone destro è solo una precauzione