Prima Evra, poi Bonucci. Dopo l'intervento social dell'ex esterno francese che ha ricordato la mancata partecipazione alla Champions dei rossoneri, questa volta ci ha pensato il numero 19 della Juventus a far arrabbiare i tifosi del Milan. Il difensore dopo la partita contro il Valencia che ha sancito la qualificazione agli ottavi di finale della squadra di Allegri, con una battuta ha parlato delle sue presenze in Europa con la maglia bianconera, intenzionato a recuperare quelle "perse" lo scorso anno quando era al Milan.

Leonardo Bonucci e le presenze in Champions perse con il Milan

In Juventus-Valencia, Leonardo Bonucci ha collezionato la presenza numero 53 in Champions League con la maglia della Juventus. Un risultato che ha permesso al "figliol prodigo" di entrare nella top ten dei calciatori con più partite nella massima competizione continentale. Ai microfoni di Juventus Tv, Bonucci ha commentato così il suo record, ricordando il suo recente passato al Milan che gli ha impedito di incrementare il bottino (nella scorsa annata infatti Bonucci ha disputato l'Europa League): "Le 53 presenze in Champions? Numeri che sicuramente mi riempiono di orgoglio, è bello entrare a far parte della Top 10 in Europa di un club così prestigioso. Ora devo recuperare quelle perse lo scorso anno (sorride, ndr)".

La battuta di Bonucci come quella di Evra

Una battuta quella di Bonucci che sembra collegarsi a quella dell'ex bianconero Patrice Evra, che tanto aveva fatto discutere sui social. Il francese ha fatto infuriare i tifosi del Milan con un commento ad una foto di Paulo Dybala con Leonardo Bonucci alla vigilia del match con il Valencia: "Adesso il sorriso gli è tornato a Bonucci perché con il c… la giocava la Champions di là". I sostenitori rossoneri hanno bacchettato Evra, ricordandogli il tracollo nella famosa sfida di Champions, quando il terzino vestiva la casacca dello United. Una situazione che ha costretto lo stesso transalpino ha chiarire il senso del suo intervento in un nuovo video.