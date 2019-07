Federico Bernardeschi a ruota libera. Il centrocampista della Juventus è pronto per fare un ulteriore step con Maurizio Sarri, in una stagione che si preannuncia intrigante, ma anche complicata anche alla luce delle rivali sempre più pericolose. Nella sua ultima intervista Berna, ha esternato le sue sensazioni positive dopo i primi giorni di ritiro, in vista di un'annata che potrebbe regalare tante soddisfazione e magari anche la tanto ambita Champions. L'ex viola ne ha approfittato anche per dare un consiglio di mercato a Federico Chiesa, nel mirino della Juventus.

Cosa è cambiato da Allegri a Sarri, il parere di Bernardeschi

In un'intervista ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", Federico Bernardeschi ha parlato del suo percorso di crescita e della voglia di migliorarsi ulteriormente, in una stagione alla corte del nuovo tecnico Maurizio Sarri: "Ho sempre detto che la cosa fondamentale è la testa e questo lo credo fortemente. Ogni anno voglio aggiungere un tassello importante, fare un passo verso qualcosa di grandioso che sono convinto di riuscire a fare, entro fine carriera. Nel presente però vivo giorno per giorno, con obiettivi quotidiani: sbagliare il meno possibile, fare determinate cose, capire meglio certe cose situazioni. Si deve rimanere al 100% sul presente". Ma cosa è cambiato con il nuovo tecnico? Ecco il parere di Bernardeschi sul gioco di Sarri che potrebbe giovare in primis a CR7: "Per segnare, Ronaldo segna sempre… Però credo che con un gioco più strutturato, con una squadra che sa esattamente che cosa deve fare, tutti gli attaccanti possano avere vantaggi. E' la storia del mister".

In quale ruolo giocherà Bernardeschi nella Juventus di Sarri

Dopo i tanti ruoli interpretati sotto la gestione Allegri, in che ruolo giocherà Bernardeschi nella Juventus di Sarri? Il centrocampista ha le idee chiare: "Sto provando da esterno destro e per ora gioco lì: se in un futuro l'allenatore deciderà di cambiarmi ruolo, me lo dirà. Piuttosto, abbiamo sempre provato il 4-3-3 ma io mi trovo a mio agio anche nell'altra posizione, da trequartista del 4-3-1-2. Le partite da mezzala? Io in quel ruolo mi vedo molto bene. L'anno scorso ho giocato in non so quanti ruoli ed è stimolante però, quando vuoi acquisire continuità, la specializzazione diventa fondamentale".

Bernardeschi, le antagoniste della Juventus e la stagione buona per la Champions

Quello che è certo è che la Juventus dovrà faticare e non poco per vincere il titolo anche alla luce della campagna di rinforzamento delle altre big sul mercato. La prospettiva intriga Bernardeschi pronto a sfidare l'Inter nell'ICC: "Sì, il duello mi intriga. Sono felice che stiamo riportando gli allenatori migliori in Italia. Il campionato sarà una sfida. E' bello, stimolante. Si stanno creando tante squadre forti: Inter, Napoli, Roma, anche il Milan, l'Atalanta. Se devo scegliere, dico Napoli e Inter". E chissà che questo non possa essere l'anno buono per tornare a trionfare in Europa: "In Champions invece credo che ogni anno possa essere quello buono: è questione di sfumature, dettagli, di quel pizzico di fortuna che devi costruire".

Bernardeschi e il consiglio di mercato a Federico Chiesa

In conclusione una battuta sul mercato. Federico Chiesa potrà seguire lo stesso percorso di Bernardeschi e lasciare la Fiorentina per approdare alla Juventus? Il calciatore bianconero dà un consiglio al giovane talento: "L'ho sempre detto, è giusto che Federico decida da solo il suo percorso. Per me questo è stato fondamentale. Ho fatto le mie scelte da solo nella vita, a testa alta e guardando avanti". E a proposito del futuro di Higuain: "E' sempre lui, il Pipita, un ragazzo molto bravo al di là del calciatore. E' sereno. Non conosco le decisioni della società ma nel gruppo è straordinario".