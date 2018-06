Dries Mertens è uno dei grandi protagonisti del Mondiale 2018 con il suo Belgio: i Diavoli Rossi hanno battuto Panama e poi la Tunisia conquistando una meritata qualificazione agli ottavi ma ora bisognerà battere l'Inghilterra per conquistare il primo posto del gruppo G. La nazionale belga ha rifilato 8 reti in due gare e ad aprire le marcature della Coppa del Mondo è stato proprio il numero 14 che gioca nel Napoli con un bellissimo tiro da posizione decentrata. Mertens è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha parlato di quanto sta succedendo in Russia e del suo futuro con la maglia azzurra. Sul Mondiale il folletto belga si è espresso così:

Stiamo giocando bene, vogliamo continuare a lavorare così, abbiamo passato il turno e questa è la cosa più importante. Sono contento sostegno dei tifosi del Napoli, è una cosa che mi piace molto. Ma non sono solo i napoletani, ho tanti amici in Italia dopo cinque anni e fa piacere a tutti….

Per quanto riguarda il Napoli e l'arrivo di Carlo Ancelotti, Mertens non sa se tornerà a giocare esterno o continuerà a fare il centravanti: "Non lo so, adesso sto qua e penso solo a giocare con il Belgio. Vediamo, non è il momento di parlare del Napoli". Dries ha dichiarato di sentirsi molto bene fisicamente e per questo il suo rendimento è alto anche con la nazionale: "Mi sento in forma, da due anni sto giocando di più anche in Nazionale e questo mi fa molto piacere". Infine una domanda sui suoi compagni del Chelsea che, magari, gli hanno fatto domande su Sarri: "No, non me ne hanno fatte. Non so nemmeno se lui ha firmato e se è fatta…".

Mertens: Amo giocare in questa squadra

Dries Mertens ha voluto confermare la gioia per quanto sta facendo e il suo piacere a giocare con la maglia della nazionale belga con un bel post sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Grande performance oggi! Amo giocare in questa squadra #redtogheter".