Il Barcellona non pensa solo all'immediato sul calciomercato. Formalizzato il sorprendente colpo Kevin Prince Boateng, il club catalano ha messo le mani anche su un giovane talento in vista della prossima sessione di trattative estiva. In Spagna non hanno dubbi sul fatto che Frenkie de Jong, talento dell'Ajax e della nazionale olandese vestirà in futuro la casacca blaugrana. Destinato alla chiusura dunque il tormentone di mercato relativo al duttile centrocampista, con il Barça che ha piazzato il controsorpasso sul Psg, altro top club molto interessato a de Jong.

Frenkie de Jong-Barcellona, l'accordo nelle ultime notizie di calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, il Barcellona ha deciso di accelerare per Frenkie de Jong. I blaugrana avrebbero dunque piazzato il controsorpasso ai danni del Paris Saint Germain che nei giorni scorsi aveva rilanciato per il giovane centrocampista dell'Ajax. Quest'ultimo avrebbe detto sì ai catalani, che pensano ad un restyling per il centrocampo del futuro, e hanno individuato nel gioiellino oranje un rinforzo di qualità capace di crescere ulteriormente in blaugrana dove potrebbe restare a lungo

Quanto costa de Jong, la trattativa tra Ajax e Barcellona

Al momento non ci sono indiscrezioni sulle cifre relative al possibile accordo tra l'Ajax e il Barcellona per Frenkie de Jong. Quuest'ultimo però potrebbe approdare al Camp Nou per una somma importante: la sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro. Un affare pazzesco per l'Ajax che ha prelevato il classe 1997 nel 2015 dal Willem II per una cifra simbolica di 1 euro. Ecco allora che i biancorossi d'Olanda sono pronti a mettere a referto una plusvalenza importante.

in foto: Foto sofascore.com

Come potrebbe giocare de Jong nel Barcellona

Centrocampista moderno e totale, capace di giocare all'occorrenza anche come difensore centrale o regista, Frenkie de Jong è uno dei talenti più puri della nuova generazione del calcio olandese. Perno dell'Ajax rientra ormai con costanza anche nella nazionale oranje, e le sue prestazioni hanno letteralmente conquistato gli osservatori blaugrana. Il giovane talento ha le stigmate del top player del futuro e potrebbe anche raccogliere l'eredità dell'ormai non più giovanissimo Busquets, e prendere le redini del reparto mediano della corazzata Barça

.