Il futuro di Philippe Coutinho al Barcellona è legato ad un filo sottilissimo. Il giocatore brasiliano, che non è mai riuscito ad integrarsi alla perfezione e a conquistare l'affetto dei tifosi blaugrana, è stato infatti sonoramente contestato in occasione della partita vinta dai catalani contro la Real Sociedad. Al momento del suo ingresso in campo, l'ex Liverpool è stato infatti sommerso dai fischi del pubblico del Camp Nou.

Una reazione che ha colpito l'attaccante brasiliano, e che è arrivata in seguito all'esultanza polemica dello stesso Coutinho dopo la rete segnata in Champions League al Manchester United: mani portate alle orecchie e sguardo fisso in segno di sfida verso i tifosi posizionati sugli spalti. Come ha sottolineato il quotidiano Marca, il gesto non è ovviamente piaciuto al popolo del Barcellona che ha così reagito durante il match di campionato.

Coutinho e la voglia di giocare con Neymar

Tra i capi d'accusa mossi dalla tifoseria all'ex attaccante dell'Inter, ci sarebbe inoltre un passaggio di una recente intervista concessa al connazionale Ale Oliveira e pubblicata su Youtube. "Giocare con Neymar è un grande piacere, lo abbiamo fatto per un sacco di tempo nel Brasile, però non ho ancora avuto questa possibilità a livello di club – ha dichiarato Coutinho – Sarebbe bello poterlo fare".

La stella del Paris Saint-Germain, ormai vista come fumo negli occhi dai tifosi del Barcellona, potrebbe però giocare con lui solo in caso di una cessione di Coutinho. Acquistato dai blaugrana nel gennaio del 2018 per 160 milioni di euro bonus compresi, il brasiliano potrebbe infatti diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Un giocatore che, a questo punto, potrebbe far gola anche al ricco proprietario del club campione di Francia.