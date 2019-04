La Juventus dopo aver vinto ancora una volta lo scudetto può serenamente programmare la prossima stagione. Nedved e Paratici vogliono rendere ancora molto più forte la squadra bianconera e dopo aver messo fine alle discussione sul futuro di Allegri sono pronti a dare l’assalto a una serie di giovani calciatori italiani e almeno a un top player.

Chi ha già acquistato la Juventus

Da tempo i Campioni d’Italia hanno concluso due operazioni di mercato. Dall’Arsenal è stato preso Aaron Ramsey, giocatore gallese di grande affidamento e che ha classe da vendere. Con il Genoa è stato anche chiuso l’affare per il difensore argentino Romero, anche se non è così scontato che il ventenne arrivi subito in bianconero.

Gli obiettivi di mercato italiani della Juventus

Federico Chiesa è il sogno dei bianconeri che avrebbero già pensato all’offerta da presentare alla Fiorentina, che valuta il figlio d’arte 100 milioni di euro. La Juve è disposta a investirne 70 di milioni, ma potrebbe inserire due giocatori nella trattativa. Ovviamente piace anche Nicolò Zaniolo, altro figlio d’arte, che non ha ancora prolungato con la Roma e costa 60 milioni di euro. Può essere considerato un obiettivo anche Lorenzo Pellegrini, che pare destinato a lasciare i giallorossi la prossima estate, lo vuole anche l’Inter.

in foto: Manolas obiettivo di mercato della Juve.

Manolas, Varane, de Ligt e Coutinho nel mercato della Juve

La Juventus ha bisogno di un altro grande difensore. Difficile arrivi l’olandese de Ligt, seguito da tempo ma che adesso costa tantissimo. L’Ajax valuta circa 100 milioni il centrale che ha segnato il gol decisivo contro la Juve in Champions. Cristiano Ronaldo ha segnalato Varane, in uscita dal Real, il francese ha una clausola rescissoria altissima, ma con i ‘blancos’ lo scorso anno è stato già trovato un accordo importante (quello per CR7). La Juventus guarda anche in casa Barcellona. Philippe Coutinho andrà via, la Juve vigila, ma sa che l’operazione è molto complicata. Il brasiliano costa 150 milioni di euro, si potrebbe profilare uno scambio con Dybala. Ci sarà battaglia anche per Joao Felix, baby terribile del Benfica che sembra più vicino al Manchester City.