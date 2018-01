Mario Balotelli è letteralmente scatenato. Non solo in campo, dove continua a segnare con regolarità con la maglia del Nizza ma anche sui social network. Il bomber italiano si è reso protagonista di un vero e proprio show su Instagram con un fotomontaggio che ha scatenato l'ilarità della rete. SuperMario ha vestito i panni dell'ormai ex presidente Obama.

Balotelli versione Obama su Instagram.

L'attaccante reduce dalla super prestazione con tanto di doppietta in Monaco-Nizza ha sorpreso i suoi followers su Instagram. Balotelli ha infatti postato l'immagine di un fotomontaggio che lo ritrae nel corpo dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. SuperMario ha sovrapposto il suo volto a quello di Obama, accompagnando il tutto con queste parole "Quando ero presidente degli Stati Uniti", con tanto di hashtag #barackotelli

in foto: Balotelli versione Obama su Instagram

Il fotomontaggio #barackotelli conquista il social network.

Inevitabilmente lo scatto è subito diventato virale raccogliendo il "like" di migliaia di fans del calciatore. Pioggia di commenti per lui, tra cui anche quelli di molti tifosi delle più diverse squadre del panorama calcistico europeo che gli hanno chiesto di trasferirsi sul calciomercato nel loro team del cuore. Un'ulteriore conferma del ritrovato appeal di un calciatore rigeneratosi al Nizza.

Balotelli rigenerato al Nizza, tanti club interessati sul calciomercato

Le prestazioni di SuperMario in Ligue 1 sono sotto gli occhi di tutti. 18 gol in 23 partite per il centravanti che alla luce del contratto in scadenza nella prossima estate è diventato nuovamente un uomo mercato. Tanti i club interessati alle sue prestazioni anche in Italia. E chissà che nella prossima estate Balo non torni a calcare i terreni di gioco del nostro campionato, pronto a riconquistare anche la casacca della Nazionale