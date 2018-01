La rinascita di Mario Balotelli riparte da Nizza e dalla Ligue1 dove il giocatore italiano sembra aver trovato finalmente una seconda giovinezza sportiva. Nulla di trascendentale ma sicuramente un momento importante per l'attaccante dopo anni e anni di girovagare quasi senza meta per l'Europa, dall'Inter al City, al Liverpool al Milan. Mai, infatti, come adesso Mario Balotelli aveva segnato così tanto con la maglia di un club: in totale adesso sono 35 reti in assoluto.

La seconda giovinezza di SuperMario.

Con la maglia del Milan aveva segnato 33 gol, oggi, dopo l'ultima doppietta, con il Nizza sono diventati 35. I colori sono i medesimi, rosso e neri, ma la situazione diametralmente opposta. Da ‘mela marcia' come venne definito dall'allora presidente Berlusconi, oggi Balotelli è un punto di riferimento per il club francese che lo ha tenuto per un'altra stagione, al momento, vincendo la propria scommessa.

Balotelli meglio di Neymar.

Non solo, grazie alla doppietta rifilata al Monaco, Balotelli oggi può anche festeggiare il primato assoluto e in solitario nella classifica marcatori di Ligue1 con 12 gol all'attivo, superando di una lunghezza, la stella ex Barcellona e oggi al Paris Saint Germain, Neymar, a quota 11 reti.

35 gol, vista Nazionale.

Un momento magico per SuperMario tornato tale in Francia. Il Nizza da martedì sera è diventato anche il club con cui Balotelli ha segnato di più: 35 goal in 51 partite. Ai tempi del Milan si era fermato a 33 goal, ma in 77 presenze. Quindi anche con una media gol molto più alta rispetto alla società milanista. Se dovesse continuare così, con l'avvicendamento in Nazionale previsto a giugno in cui ci sarà l'ufficialità del successore di Ventura (che non ha mai realmente considerato Balotelli per l'Italia), per SuperMario potrebbero riaprirsi anche le porte per una nuova maglia azzurra.