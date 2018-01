Gol, emozioni e colpi di scena nel terzo anticipo della 21a giornata della Ligue 1. Si è chiusa con il punteggio di 2-2 la sfida tra il Monaco e il Nizza. Grande protagonista Mario Balotelli, che con una doppietta ha spaventato la formazione del Principato, capace di strappare il pareggio in pieno recupero con Falcao. Un risultato amaro per i biancorossi che perdono il secondo posto a spese del Marsiglia che ha battuto lo Strasburgo nel pomeriggio. I rossoneri di Francia invece restano al 6° posto e perdono l'occasione di agganciare il Nantes.

Balotelli, gran doppietta di Monaco-Nizza.

Partita ricca di emozioni che il Monaco ha sbloccato nel primo tempo con Diakhaby. L’esterno offensivo ha sfruttato un cross di Lemar per battere il portiere avversario e portare in vantaggio i biancorossi. Nella ripresa però ci ha pensato Balotelli a cambiare il match. Supermario dopo soli 3’ dall’inizio della ripresa ha pareggiato i conti: su assist di Saint-Maximin ha superato Glik battendo Subasic. Al 68’ il raddoppio dopo una bella azione personale finalizzata con una conclusione sporca per il 2-1 del Nizza capace di ribaltare il risultato.

Falcao pareggia i conti nel finale.

Nel finale l’assalto dei padroni di casa è stato premiato. L’ingresso dell’ex Inter Jovetic si è rivelato decisivo, con il montenegrino che ha impegnato il portiere del Nizza Benitez che nulla ha potuto sulla conclusione successiva di Falcao che ha ribattuto in rete.

Vittorie per Marsiglia e Caen.

Nelle altre sfide valide per gli anticipi della 21a giornata, successo pesantissimo del Marsiglia contro lo Strasburgo. La squadra di Rudi Garcia si è imposta per 2-0 grazie alle reti di N'Jie all'82' e di Payet all'87' conquistando il secondo posto della classifica con 44 punti. Vittoria in trasferta per il Caen che ha espugnato 2-0 il campo del Bordeaux. La svolta nel finale, all'87°, con l'espulsione di Baysse per i padroni di casa e il rigore per gli ospiti trasformato, un minuto dopo, da Santini. Al 94° il raddoppio di Rodelin.