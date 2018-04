La domanda è: dove andrà Mario Balotelli? Dove giocherà nella prossima stagione l'attaccante che a Nizza è giunto alla fine della sua avventura? A 27 anni, l'ex attaccante del Milan e della Nazionale, a giugno sarà libero dal vincolo contrattuale coi transalpini e – considerato il rapporto qualità/prezzo – può rappresentare un vero affare ingaggiare un calciatore forte fisicamente e che – piazzato al centro della linea offensiva – può fare la differenza. Ricordate cosa è stato capace di fare all'Europeo? Il miglior sport per la carriera di un calciatore, peccato che si sia perso per qualche colpo di testa (dentro e fuori dal campo) di troppo.

In Costa Azzurra ha ritrovato sé stesso, serenità, gol, continuità di rendimento, la speranza (delusa ancora una volta dalle recenti convocazioni) di vestire ancora la maglia della Nazionale. Conte non lo volle "ma aveva ragione perché non ero al meglio", ha ammesso con onestà il calciatore. Ventura gli parlò ma lo lasciò fuori. Di Biagio era solo di passaggio per prendere decisioni del genere. Ce la farà a tornare in Azzurro? Possibile che accada, soprattutto se al timone della selezione arriverà Roberto Mancini (è il candidato numero uno), suo grande estimatore. Prima, però, serve che Balotelli – al di là delle buone intenzioni – abbia la certezza di giocare a partire dalla prossima estate in una squadra di club. Se in Serie A, meglio ancora.

Sono stati due anni fantastici – ha scritto su Instagram Balotelli -, grazie a tutti… Ancora cinque gare da giocare. Non è un addio per il momento, non si sa mai cosa possa succedere in futuro. Volevo solo dire grazie già da ora.

Trend di rendimento positivo. Nell’ultima stagione tra le fila del Nizza Balotelli ha fatto registrare 33 presenze segnando 22 gol (in media uno ogni 118 minuti) e servendo 1 assist. Uno score di tutto rispetto, da attaccante che ha ripreso a giocare ai livelli di un tempo, mentre resta una nota stonata il computo dei provvedimenti disciplinari subiti: i 12 cartellini gialli e 1 rosso in un torneo come la Ligue… cosa accadrebbe in un campionato con maggiore pressione mediatica come la Serie A? Lui, però, dice di essere maturato e soprattutto cambiato.

in foto: Il rendimento di Balotelli nell’ultima stagione (fonte Transfermarkt)

Che ne sarà di Super Mario? Il suo nome è stato accostato alla Roma, all'Inter, alla Juventus, al Napoli. Non al Milan (lui stesso lì non tornerebbe). Quanto ai partenopei, l'idea lo affascina "ma De Laurentiis non mi vuole". Nella Capitale oppure in nerazzurro sarebbe pronto a mettersi alla prova per ripartire. Perché – dice – "chi mi prende fa un affare".

Quanto costa oggi Balotelli. E' pur vero che prendere una punta come lui a costo zero è sicuramente un'operazione allettante, soprattutto per una società che vuole lottare a un livello di competitività medio-alto, ma qual è il suo valore di mercato? E a quanto ammonterebbe il suo ingaggio? A Nizza lo stipendio percepito finora è stato di circa 4 milioni di euro… una cifra importante, considerato che – tanto per offrire un parametro -nella Juventus quel tetto è concesso a calciatori del calibro di Buffon, Pjanic, Khedira. E nel Napoli, eccezion fatta per Insigne, nessun calciatore supera quell'asticella per esigenze di bilancio.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Balotelli (fonte Transfermarkt)

Il valore di mercato. Secondo Transfermarkt.it l'evoluzione del valore di mercato di Balotelli è stato così positivo in questi anni da tornare quasi ai livelli della sua esperienza al Manchester City. Oggi vale 22 milioni di euro (a fronte dei 26 di quando lasciò l'Inter per andare in Inghilterra) una quotazione che ha superato in altre 3 fasi della sua carriera: l’anno del Triplete nerazzurro, quanto ha indossato di nuovo la maglia del Milan e infine a Liverpool (prima del crollo). Secondo Playratings.net, il sito che calcola percentuale di rendimento dei calciatori e offre una proiezione futura del valore di mercato, Balotelli ha raggiunto una quotazione lievemente inferiore (19.89 milioni di euro).