Quando ha saputo che nella lista delle convocazioni per la doppia amichevole della Nazionale non c'era il suo nome Mario Balotelli c'è rimasto molto male. Non lo ha nascosto, lo ha ammesso chiaramente nell'intervista alla Gazzetta: credeva che, dopo la bella stagione tra le fila del Nizza, avrebbe almeno meritato una chiamata, una chance guadagnata sul campo alla luce delle cifre statistiche e del rendimento. Invece, nulla.

Di Biagio – commissario tecnico a interim – non se l'è sentita di riportarlo in seno agli Azzurri dopo ben 4 anni dall'ultima volta (il flop del Mondiale in Brasile). Magari, toccherà al prossimo ct. Magari, dalla prossima stagione tornerà a giocare in Italia e allora sarà tutto diverso. In quale squadra può andare? Bella domanda… che fa il paio con le voci circolate in queste settimane: Napoli, Juventus, Roma… lo stesso Balotelli fornisce la propria versione dei fatti.

Possibilità che io vada al Napoli? Non credo. De Laurentiis non ha mai avuto simpatia per me. L'Inter? Ci tornerei perché è un grande club con tifosi fantastici. Alla Roma andrei per la società, per i giocatori e per i tifosi. Alla Juventus sono stato vicino solo una volta, quando la dirigenza bianconera mi voleva. Io però scelsi di non andare. Milan? Mi mandarono via come se fossi capitato lì per caso, che non servivo. Quindi adesso non ci tornerei.

Quanto vale oggi Mario Balotelli? Non avesse perso tante opportunità, considerate struttura fisica e qualità tecniche, oggi il suo cartellino potrebbe avere cifre da doppio zero. Invece, chi lo prenderà a giugno farà un affare a costo zero. Lui sorride e guarda avanti. Dove giocherà l'anno prossimo? Ci penserà il suo agente, Raiola.