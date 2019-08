L'estate 2019 verrà ricordata come quella del ritorno di Mario Balotelli in Italia. Al Brescia: la squadra della sua città. Dopo la promozione conquistata da Eugenio Corini, bresciano doc e idolo di una tifoseria che mai l'ha dimenticato, un altro figlio della ‘Leonessa' è infatti tornato a casa ed è pronto a battersi per le ‘Rondinelle'. Con l'annuncio ufficiale arrivato direttamente dal club di Massimo Cellino, la Serie A ritrova dunque uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi anni.

Atteso da alcuni compiti non facili, tra questi aiutare la sua nuova squadra a salvarsi e convincere tutti della sue buone condizioni fisiche, Mario Balotelli può quindi festeggiare la positiva conclusione di una trattativa a cui ha guardato sin da subito con molto interesse e il suo ritorno nel massimo campionato italiano dopo le ultime stagioni passate in Francia.

Gli auguri di Miccoli e Gabigol

Come sue consuetudine, e in attesa delle sue prime parole ufficiali che arriveranno nella conferenza stampa di presentazione, ‘Super Mario' ha affidato al suo profilo Instagram la gioia per il suo nuovo contratto con il club lombardo: "Finalmente torno nella mia città, Brescia ci sono", ha scritto Balotelli a corredo di un fotomontaggio con tutte le maglie della sua carriera e gli hashtag #finallyMario e #homecoming.

Tra i tanti commenti lasciati come risposta al suo post, oltre alle decine di messaggi dei tifosi del Brescia, anche Fabrizio Miccoli e Gabigol hanno commentato con parole d'affetto il ritorno in Serie A dell'attaccante. Dopo aver detto ‘no' al Flamengo, Mario Balotelli ha dunque firmato con la società lombarda e si aggregherà ai nuovi compagni già dalle prossime ore. Le visite mediche sono state fissate tra domani e martedì, successivamente potrà incontrare la squadra nel ritiro di Torbole e cominciare la preparazione agli ordini di Eugenio Corini.