Una lunga lettera per dire addio alla Fiorentina, al termine di una stagione a dir poco particolare. Milan Badelj ha deciso di lasciare il club del capoluogo toscano, non rinnovando il suo contratto in scadenza proprio a fine giugno. Ad attenderlo potrebbe esserci una nuova avventura in Serie A con la casacca del Milan, che sin dalla scorsa stagione ha provato ad ingaggiare il centrocampista pronto a volare in Russia per i Mondiali con la nazionale croata.

Non sono pronto per dedicarmi alla Fiorentina, il saluto di Badelj

E' arrivato dunque il tempo dei saluti per Badelj che ha affidato al sito ufficiale viola le sue sentitissime parole. Una scelta non semplice per il centrocampista classe 1989 che dopo 4 stagioni a Firenze ha ammesso di non sentirsi pronto per dedicarsi alla Fiorentina per sempre: "Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e' diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre. Forse sbaglio ma anche ‘oggi’ vorrei provare ad andare oltre, lasciando il luogo che considero casa mia, luogo dove ho trovato serenità , equilibrio e felicità: in una parola è un posto da ‘stabilità'. Poi però devo fare i conti anche con la realtà: la vita di un giocatore non è lunghissima e io purtroppo non sono pronto per dedicarmi alla Fiorentina per sempre, ho ancora la voglia e l'entusiasmo di mettermi alla prova".

Badelj e le scuse ai tifosi della Fiorentina

Ha sentito il bisogno di scusarsi Milan Badelj per la sua scelta. Una decisione sofferta quella del croato che ha ringraziato l'intera piazza fiorentina: "Ho tanti pensieri nella mente, vorrei dire tante cose a ognuno di voi, chiedervi scusa e provare a spiegarvi, come sto cercando di fare, perché lo meritate e meritate molto di più per tutta la fedeltà, per l'amore passionale e per la grandissima sensibilità e riservatezza nei momenti della difficoltà! Mi permetto di dirvi solo un GRAZIE, scritto il più grande possibile: GRAZIE FIRENZE! Sono stati momenti indimenticabili sia nel bene che nel male ma lo abbiamo sempre fatto insieme e questo mi fa essere orgoglioso e mi fa sentire parte di VOI".

Un addio particolare, dopo la tragedia di Astori

E pur non nominandolo mai, non poteva anche mancare un riferimento a Davide Astori. La tragedia della morte del capitano ha reso questa stagione indimenticabile, e i giocatori viola hanno dovuto trovare la forza di reagire facendo gruppo. Ecco allora il ringraziamento speciale di Badelj: "Vorrei dire anche grazie a tutte le persone che sono state sempre vicino a me, a tutti i miei ex allenatori con i loro staff, tutti gli ex giocatori con cui andavo festeggiare sotto le curve e tribune viola e grazie a tutti quelli con cui uscivo dal campo con la testa bassa dopo le sconfitte, ma sempre con la voglia di rialzarla. Ma permettetemi di dire grazie soprattutto ai miei compagni di quest’anno, senza aggiungere perché…….Vorrei dire grazie allo Staff medico che lavora nell'ombra, per tutto ciò che sta facendo ai Magazzinieri che si preoccupano di noi come se fossimo tutti figli di loro…alla Società che ha creduto in me e mi ha permesso di giocare nel Campionato italiano, a tutte le persone che ho incontrato anche solo per poco e scusatemi se ho scordato qualcuno … non è facile in certi momenti essere lucidi e esprimere tutto ciò che si prova ma di una cosa sono certo gli anni trascorsi con tutti voi mi hanno fatto crescere come uomo".

Badelj, l'accordo con il Milan nelle ultime notizie di calciomercato

Quale sarà ora il futuro di Badelj dopo l'addio alla Fiorentina? Il centrocampista croato è vicinissimo al Milan. Con il contratto in scadenza a fine giugno, il giocatore è libero di lasciare la Viola a zero e inevitabilmente rappresenta un'occasione per i rossoneri che devono fare i conti anche con i problemi economici legati al contenzioso con l'Uefa. Le ultime indiscrezioni raccontano di un accordo in dirittura d'arrivo tra Badelj e il Milan sulla base di un contratto triennale da circa 2 milioni di euro a stagione.