Con le operazioni Strinic e Pepe Reina, il Milan ha già messo in cantiere la nuova formazione che Rino Gattuso guiderà nella prossima stagione. Il lavoro della dirigenza, e in particolare di Massimiliano Mirabelli, è però soltanto l'inizio. L'obiettivo del club è principalmente quello di valutare il mercato degli svincolati, prima di capire quale sarà il budget da poter investire nella prossima estate. Oltre al nome del sudcoreano Ki e alla suggestione Wilshere, il Diavolo segue anche un giocatore più volte accostato al club di via Aldo Rossi: Milan Badelj.

Il centrocampista della Fiorentina, diventato il nuovo capitano della squadra di Pioli dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, non ha ancora rinnovato con la società gigliata e rimane un prospetto molto interessante non solo per i rossoneri di Gattuso. Visti gli ottimi rapporti tra il giocatore, il suo agente e il club milanese, a questo punto non è da escludere un ritorno di fiamma per il croato: già avvicinato dal Milan, anche durante la vecchia gestione di Adriano Galliani.

I nomi in uscita

In attesa del verdetto dell'Uefa, con la quale Marco Fassone parlerà verso la metà di questo mese, si guarda anche al mercato in uscita per poter avere un tesoretto da poter spendere in estate. Tra i giocatori che potrebbero far arrivare soldi freschi nelle casse della società, ci sono Gigio Donnarumma, Suso, Kalinic e un paio di giocatori attualmente in prestito con possibile riscatto: Carlos Bacca e Andrea Bertolacci. Con i soldi di queste possibili cessioni, il Milan tornerebbe fare la voce grossa sul mercato.

Gli obiettivi di Mirabelli, al di là del centrocampo, sono quelli di un forte attaccante centrale e di un altro esterno che prenderebbe il posto di Suso. Per il ruolo di centravanti, dopo le voci su Edin Dzeko, il sogno di Gattuso rimane Andrea Belotti. Per le corse esterne, invece, rimangono caldi i nomi di Depay del Lione e di Callejon.