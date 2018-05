Non c'è Marko Rog, che nel Napoli ha avuto davvero poco spazio nel corso della stagione appena trascorsa, ma la pattuglia di calciatori croati che arriva dalla Serie A è ben nutrita nella lista dei 24 pre-convocati diffusa dal commissario tecnico, Dalic, che entro il prossimo 4 giugno indicherà il nome dell'unico escluso (come da regolamento della Fifa, devono essere 23 i calciatori selezionati). Per adesso figura un difensore in più a causa degli infortuni. Sono ben sette (compreso Pjaca, in prestito dalla Juventus allo Schalke 04 da gennaio scorso) i giocatori provenienti dalla Serie A e chiamati all'avventura in Coppa del Mondo di Russia 2018: Mandzukic, Perisic, Kalinic, Brozovic e Badelj, Strinic e il ‘bianconero' Pjaca.

Fuori anche l'ex milanista Pasalic, mentre a centrocampo ci sono due pezzi da novanta del calibro di Modric e Rakitic. Nella rosa attuale ci anche altre vecchie conoscenze del campionato italiano (Rebic, Vrsaljko e Jedvaj) mentre non ci sarà Srna, il capitano è stato squalificato per doping fino al prossimo mese di agosto.

Uno dei difensori non andrà al Mondiale, ho deciso di portare un difensore in più perché Corluka e Mitrović hanno qualche problema fisico. Spero possano esserci – ha ammesso il ct Dalic -. Sosa è infortunato, Strinic non ha giocato molto ho fiducia in lui.

I 24 pre-convocati della Croazia per il Mondiale