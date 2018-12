La 14sima giornata di Serie A si chiude con il ‘monday night' che accende i riflettori su Bergamo dove va in scena la partita tra Atalanta e Napoli. Una gara ad alta tensione per l'importanza della posta in palio (azzurri a -11 dalla Juventus capolista), perché arriva dopo la Champions, per la tradizione che vede Gasperini e i nerazzurri avversari sempre ostici per i partenopei, per le polemiche sugli insulti discriminatori. Come arrivano le due squadre? Quali formazioni schiereranno i tecnici? C'è davvero il pericolo che la gara possa essere sospesa in caso di cori razzisti cantati dalla Curva orobica? Quali sono quote e pronostici del match?

Perché Atalanta-Napoli è a rischio sospensione

Il presidente della Federcalcio, Gravina, ha chiesto nei giorni scorsi che venga fatta massima attenzione agli eventuali cori discriminatori, quegli insulti che Maurizio Sarri prima e adesso Carlo Ancelotti hanno denunciato. La Curva dell'Atalanta ha replicato con un comunicato dal titolo ‘Noi non siamo napoletani' in cui si rivendica il diritto alla libertà d'espressione e definisce sfotto' ciò che per le norme della Uefa (l'articolo 14) recepite dal codice di giustizia sportiva in Italia (articolo 11) mette a rischio lo svolgimento della partita.

Cosa può fare l'arbitro in caso di cori discriminatori

Il provvedimento di sospensione della partita spetta sì al direttore di gara ma la decisione non la prende da solo. Il procedimento prevede che, una volta ascoltati i cori, l'arbitro deve fare segnalazione al responsabile della Procura e della sicurezza poi ci sarà un annuncio da parte dello speaker dello stadio. Se i cori proseguono l’arbitro ha facoltà di sospendere la partita in maniera temporanea. Nei casi più gravi, prima di porre termine all'incontro, l’arbitro deve consultarsi con il responsabile della sicurezza dello stadio.

Atalanta-Napoli, le ultime notizie sulle formazioni

Qui Atalanta. Dovrebbe essere il 3-4-1-2 il modulo adottato da Gasperini con il pacchetto difensivo imperniato su Mancini (favorito su Toloi), Palomino e Masiello. A centrocampo toccherà ad Hateboer e Gosens agire sulle corsie laterali mentre a de Roon e a Freuler andrà il compito di presidiare la zona centrale. Rigoni favorito su Pasalic alle spalle di Zapata e del ‘Papu' Gomez.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Rigoni; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini.

Qui Napoli. Ancelotti dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla squadra che in Champions ha battuto per 3-1 la Stella Rossa. Il modulo sarà il 4-4-2. In difesa Raul Albiol (non al meglio dopo l'infortunio alla caviglia in Coppa) ci sarà ma partirà dalla panchina assieme a Mario Rui. Davanti a Ospina, quindi, la linea dei quattro dovrebbe essere formata da Malcuit (a destra), Hysaj (a sinistra), Maksimovic e Koulibaly centrali. Centrocampo con Callejon, Hamsik, Allan e Fabian Ruiz. In attacco Mertens è favorito come partner di Insigne rispetto a Milik.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Chi arbitra Atalanta-Napoli

Match affidato a Piero Giacomelli di Trieste, gli assistenti di linea saranno Mauri Vivenzi e Stefano Alassio, Daniele Doveri sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà Massimiliano Irrati assistito da Alessandro Lo Cicero.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita Atalanta-Napoli sarà trasmessa in esclusiva e in diretta per gli abbonati da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (251). Attraverso l'applicazione Sky Go sarà possibile anche assistere in diretta streaming alla partita.

Pronostici, quote su risultato e marcatori

Secondo i numeri della classifica, i favori del pronostico sono dalla parte del Napoli ma il match contro l'Atalanta ha sempre riservato insidie particolari sia per gli stessi azzurri sia per altri avversari calati nello stadio orobico (clamorosa la sconfitta dell'Inter). Secondo le quote delle agenzie di scommesse il ‘segno 1' viene bancato a 3.35, il ‘segno X' viene pagato 3.60 volte la posta, mentre il ‘segno 2' viene offerto a 2.15 volte la posta.

Le quote del primo marcatore

Chi sarà il primo calciatore a segnare? Zapata (ex di turno) e Gomez vengono quotati a 8.50, Rigoni a 10. Per quanto riguarda il Napoli, invece, Mertens e Insigne hanno una quotazione di 5.50 quale primo marcatore, Callejon è dato a 7.50.