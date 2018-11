Sarà una sfida determinante per capire di che caratura sia questo Napoli votato alla rincorsa spasmodica di una Juventus che non sembra conoscere limiti. A Bergamo, gli azzurri sfideranno l'Atalanta che già contro l'Inter ha dimostrato di saper giocarsela con i grandi e Gasperini nelle vesti di bestia nera. Una sfida tra Atalanta e Napoli che chiuderà la 14^ giornata di Serie A domenica sera e che non sarà una gara come le altre.

Tanti i precedenti, gli aneddoti, le storie da raccontare, dalla monetina di Alemao del 1990 ai precedenti recenti tra Gasperini e gli azzurri che vedono l’allenatore uscire vincitore tre volte su cinque diventando l'amuleto nerazzurro nelle sfide contro i partenopei.

Gasp e Carletto alla pari

L'attesa è altissima e se possibile ancora maggiore, per capire se i giovani di Gasperini riusciranno ad imbrigliare anche la squadra di Ancelotti. Una presunzione che potrebbe dare soddisfazione alla Dea, in grado di riuscire a togliersi più di un sassolino e sfidare la sorte per qualcosa di più della semplice salvezza. Anche tra i due allenatori il match è alla pari: quattro precedenti, con due vittorie per l’attuale allenatore del Napoli, un pareggio e un successo per Gasperini.

La monetina del 1990

Poi, gli aneddoti. Come il più famoso, nel 1990, con la sfida tricolore al Milan. Sullo 0-0 di Bergamo, nei minuti finali viene lanciata una monetina che colpisce Alemao sulla testa: portato in ospedale, venne assegnata la vittoria a tavolino agli azzurri con il Milan che fece ricorso, invano. Il Napoli sorpassò il Milan e si lanciò verso la vittoria dello scudetto.

L'ultimo nel segno di Mertens

Poi la storia più recente, con sfide sempre accese: gli ultimi cinque precedenti tra le due squadre – quando si è giocato all’Atleti Azzurri d’Italia – raccontano due vittorie per parte e un pareggio. L’ultimo lo decise Mertens, con un gol discusso per una presunta posizione di fuorigioco, per non farsi mancare nulla, nemmeno la polemica.