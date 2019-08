Al via del prossimo campionato di Serie A, potrebbe esserci un'Atalanta dalle tinte sudamericane. A rinforzare la squadra di Gian Piero Gasperini e ad allargare la famiglia di giocatori che arrivano da quel paese, potrebbe infatti arrivare Roger Martinez. Le ultime notizie di mercato dei bergamaschi, parlano infatti della trattativa in corso per il ventiseienne attaccante della squadra messicana del Club America.

Il giocatore colombiano, che ha nel suo curriculum anche esperienze in Spagna con il Villarreal e in Cina nello Jiangsu Suning, è infatti il nuovo pallino della dirigenza: impegnata a trovare un attaccante in grado di far rifiatare Zapata. Secondo le ultime indiscrezioni, la richiesta dei messicani sarebbe di 15 milioni di euro, con la Dea che punta invece ad abbassare questa cifra e proporre un prestito con obbligo di riscatto.

L'Atalanta segue anche Nikola Kalinic

Reduce da un stagione positiva con 14 reti in 42 presenze, il colombiano avrebbe già accettato l'offerta della società di Percassi e sarebbe ben felice di approdare nel nostro campionato. L'unico ostacolo alla trattativa potrebbe però essere l'infortunio del compagno di reparto, Nicolas Castillo, che in questo momento ha lasciato la squadra in difficoltà dal punto di vista offensivo.

Oltre all'interessamento per questo colombiano, le ultime notizie relative al mercato nerazzurro parlano anche di un altro attaccante entrato in ‘orbita' Atalanta: Nikola Kalinic. Sul croato ex Milan, che l'Atletico Madrid vuol vendere il prima possibile (anche per far spazio ad altri attaccanti), secondo ‘Il Messaggero' non ci sarebbe però soltanto la società lombarda ma anche Bologna, Sampdoria e la stessa Fiorentina: pronta a riabbracciare il suo vecchio bomber, nonostante le ultime stagioni deludenti a Milano e a Madrid.