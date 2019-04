Se l'Atalanta è meritatamente in corsa per un posto nella prossima Champions League, il merito è anche di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano ha infatti sorpreso tutti con una stagione da urlo e con una costanza sotto porta mai avuta in carriera. Con la rete messa a segno contro il Napoli, i gol in campionato del giocatore di Gasperini sono infatti diventati 21: due in più di Cristiano Ronaldo, gli stessi di Piatek e uno in meno del capocannoniere Fabio Quagliarella.

Una stagione pazzesca quella dell'attaccante nerazzurro, che fa ancor più "rumore" se si prendono in considerazione solo le marcature realizzate da gennaio ad oggi: 14 tra Serie A e Coppa Italia. Meglio del 28enne di Cali ha fatto soltanto Leo Messi, che infatti comanda la classifica della Scarpa d'Oro con 33 centri davanti ad un plotone di grandi attaccanti, tra cui figura anche il numero 9 della Dea.

L'acquisto più oneroso di Percassi

Spesso elogiato e coccolato dal suo allenatore, l'ex attaccante di Napoli, Udinese e Sampdoria è inevitabilmente finito sull'agenda di molti operatori di mercato italiani e stranieri. "Il mio futuro? Non posso pensare al futuro, io vivo il presente e voglio godermi il presente – ha recentemente dichiarato a Sky – All'Atalanta mi trovo bene, mi piace tutto. E una società molto organizzata, che ci mette nelle migliori condizioni per farci rendere al meglio. Dove possiamo arrivare? Non ci sono limiti, Possiamo migliorare rispetto agli anni scorsi".

Di cedere il suo grande attaccante, il presidente Percassi non ne ha però voglia. Anzi, a fine stagione il patron procederà con il riscatto del colombiano versando alla Sampdoria i 14 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Una somma che andrà ad aggiungersi ai 12 già versati per il prestito oneroso, per una cifra complessiva di ben 26 milioni di euro che faranno diventare di Zapata l’acquisto più oneroso della storia per il club bergamasco.