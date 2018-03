Dopo i funerali di ieri, è il giorno del ritorno a casa per Davide Astori. San Pellegrino Terme, in valle Brembana, paese d'origine dello sfortunata capitano della Fiorentina ha riabbracciato il calciatore che come, accaduto nel capoluogo toscano in occasione dei funerali, ha ricevuto un'accoglienza commossa e calorosa. Dalla tarda serata di ieri, fino all'alba di oggi in migliaia hanno visita alla camera ardente allestita nella parrocchia locale seguendo poi il corteo funebre fino al cimitero, dove il feretro è stato tumulato.

Astori, in migliaia per l'ultimo saluto ad Astori

Dopo il funerale di ieri nella Basilica di Santa Croce a Firenze, Davide Astori ha ricevuto un commosso saluto anche nella giornata di oggi, dalla sua gente. Sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi hanno fatto visita alla camere ardente allestita a San Pellegrino Terme, in valle Brembana, compresi tanti bambini delle scuole che hanno voluto dedicare un pensiero al loro idolo. Circa migliaia le persone presenti, in un'atmosfera di grande commozione e partecipazione.

Troppa gente, la tumulazione del feretro di Astori spostata di due ore

La tumulazione del feretro di Astori è stata spostata di due ore dalle 10 alle 12.30. Tutto a causa della tantissima gente presente a San Pellegrino Terme. Un cambio di orario rispetto a quanto accaduto in precedenza per consentire, alla compagna del calciatore Francesca Fioretti di essere presente, e di non rimanere bloccata nel traffico.

Lo striscione per Astori degli amici del Fubal

Tante le attestazioni di cordoglio per il calciatore, che ha lasciato un segno indelebile dunque anche tra la sua gente. Molto significativo uno degli striscioni esposti, e realizzato dagli ex compagni di gioco del passato di Davide Astori che non lo hanno mai dimenticato: "Cresciuto con noi sull'asfalto rincorrendo un pallone, i nostalgici del fubal (il calcio in bergamasco, ndr) ti rendono omaggio umile campione"

L'appello dei tifosi della Fiorentina per Astori

"Riempiamo l'Artemio Franchi per Davide Astori". Attraverso un comunicato stampa, l'Associazione Tifosi Fiorentini, che raduna alcuni dei principali violaclub, in vista del match di domenica, alle 12.30, contro il Benevento ha lanciato un appello a tutti i sostenitori gigliati: "Sarà un'ulteriore occasione per rendere omaggio al nostro Davide Astori, per permettergli di ricevere il saluto che merita dal suo stadio". Nel comunicato l'A.T.F., ha sottolineato anche che i biglietti per Fiorentina-Benevento per i settori di tribune, maratona e curva ‘Fiesole' del ‘Franchi' sono in esaurimento mentre c'è ancora ampia disponibilità per il settore di ‘Curva Ferrovia'".