Il commovente video d’addio della Fiorentina in ricordo di Davide Astori

Sul sito ufficiale della società viola è stato pubblicato un video con colonna sonora di Jovanotti in ricordo del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Tre minuti di pura emozione, in attesa dell’addio finale, previsto domani a partire dalle 10 per i funerali.