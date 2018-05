Fiorentina e Cagliari, le sue due squadre del cuore. A poche ore dalla sfida tra le formazioni di Pioli e di Lopez, il pensiero di tutti i tifosi è andato allo sfortunato Davide Astori, che di quelle due formazioni è stato un giocatore fondamentale. A margine di quello che sarà un weekend a lui completamente dedicato (ci sarà il ritiro ufficiale delle maglie numero 13 viola e rossoblu), la società toscana ha voluto comunicare ufficialmente un'iniziativa molto importante: l'istituzione di un fondo a favore della figlia dell'ex capitano gigliato.

"La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un Trust denominato Davide Astori Trust a favore di Vittoria Astori – ha fatto sapere il club in una nota ufficiale – La costituzione del Trust ha lo scopo di contribuire alla sicurezza economica della piccola Vittoria. Il trust sarà supervisionato e gestito dalla famiglia Astori, insieme alla mamma Francesca. Con questo gesto siamo sicuri di interpretare anche a nome della squadra e dei tifosi l’affetto ed il rispetto di tutti quelli che hanno voluto bene a Davide".

La visita della compagna di Davide

Un gesto bellissimo e nobile che è stato ovviamente apprezzato da Francesca Fioretti, la mamma della piccola Vittoria. La compagna di Davide Astori ha voluto ringraziare personalmente il club e far visita alla squadra alla vigilia della partita con il Cagliari: una sfida decisiva per i rispettivi obiettivi delle due squadre, che il compianto ex capitano avrebbe sicuramente vissuto in maniera suggestiva.

A commentare l'iniziativa della società viola, e la visita ricevuta da Francesca Fioretti, è sceso in campo anche il tecnico della Fiorentina: "Il fondo per Astori? E’ un gesto sicuramente nobile, che fa onore ai nostri proprietari, sui quali non avevo dubbi – ha dichiarato Stefano Pioli – Quella di Francesca è stata una visita a sorpresa. E' stata molto toccante e ci ha fatto molto piacere".