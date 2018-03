Non poteva esserci momento migliore per affrontare l'Arsenal. Il Milan di Rino Gattuso, che a causa dello spostamento del Derby ha usufruito di qualche ora di riposo aggiuntivo, troverà infatti una squadra stanca e in crisi di risultati. La formazione inglese è infatti reduce da quattro sconfitte consecutive (con Tottenham, City e Brighton in campionato e ancora con i "Citizens" nella finale di Carabao Cup) ed è al centro delle polemiche innescate dai suoi stessi tifosi: tornati a chiedere la testa di Arsene Wenger.

Il manager francese, dopo la deludente battuta d'arresto con il Brighton, ha messo le mani avanti e confermato di temere la trasferta di San Siro: "Col Milan sarà durissima, dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare energie, ora siamo stanchi – ha detto il tecnico – Contro i rossoneri dovremo difenderci al meglio e cercare di sfruttare tutte le occasioni da rete che riusciremo a creare".

Il precedente del 2002.

"Sto vivendo il mio momento più difficile – ha aggiunto Wenger – Una situazione di crisi come questa non mi era mai capitata. Abbiamo perso sicurezza e commettiamo errori inspiegabili". A San Siro arriverà dunque una squadra in preda alle sue paure, fragile in difesa e molto stanca dal punto di vista fisico: un assist non da poco, per l'indemoniata banda di Rino Gattuso. Un tracollo, quello dei londinesi, che ricorda quello del 2002 quando arrivarono le sconfitte contro Everton, Auxerre, Blackburn e Borussia Dortmund.

"Al momento il mio futuro non è la mia principale preoccupazione La mia preoccupazione è far tornare a vincere l'Arsenal. Cercherò di dare il massimo finché sarò qui, e fare di tutto per riportare fiducia nella squadra". Distante ben tredici punti dalla quarta piazza in Premier League (occupata dagli "Spurs"), all'Arsenal rimane soltanto l'Europa League per tentare di dare un senso ad una stagione al di sotto delle attese.