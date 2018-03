0-6 in due gare: se non è "ko tecnico" ci manca poco. Un divario difficilmente digeribile per un club con la tradizione calcistica dell'Arsenal. La squadra di Arsene Wenger ha perso all'Emirates Stadium contro Manchester City subendo altre 3 reti dopo quelle in finale di League Cup domenica: Bernardo Silva, David Silva e Leroy Sané hanno acuito ancora di più la crisi del club londinese e l'era del manager francese potrebbe essere giunta davvero al termine.

Seconda bruciante sconfitta per i Gunners in pochissimi giorni contro gli uomini di Pep Guardiola: dopo il 3-0 nella finale di Carabao Cup ecco un altro sonoro tris da parte dei Citizens ad una squadra che sembra aver smarrito per sue certezze e potrebbe chiudere la stagione in modo davvero catastrofico se non dovesse avvenire un'inversione di tendenza in Europa League.

Bernardo, David Silva e Sané non perdonano: Arsenal ko.

Dopo un buon inizio da parte dei Gunners, che hanno provato a infastidire Ederson con Ramsey, è il Manchester City a trovare la via del goal con Bernardo Silva: al 15′ il calciatore portoghese ha ricevuto da Sané e con un bel tiro a giro ha insaccato alle spalle di Cech. La squadra di Wenger ha tentato la reazione ma al 28′ è arrivato il raddoppio: azione sviluppata sulla sinistra da Sané con servizio per Aguero al centro dell'area e il centravanti argentino è riuscito a pescare David Silva sulla corsa che ha battuto Cech con un gran tiro sul primo palo. All 33′ è arrivato il tris dei Citizens con un'azione magnifica: De Bruyne ha pescato Kylie Walker sulla destra e cross basso per Leroy Sané che ha accompagnato la palla in rete grazie ad un rimpallo. Arsenal al tappeto e fischi dagli spalti per gli uomini di Wenger che non riescono ad opporsi alla furia degli uomini di Pep Guardiola.

Ederson stoppa Aubameyang: Gunners a secco.

L'Arsenal era partita in maniera abbastanza decisa nella ripresa e l'arbitro Mariner aveva concesso un rigore per fallo di Otamendi ma Ederson ha ipnotizzato Aubameyang e il risultato non è cambiato. Non ci sono grandissimi sussulti nella ripresa ma la manifesta superiorità degli uomini di Guardiola è stata lampante anche stasera, nonostante la volontà dei ragazzi di Wenger di provare a costruire dei pericoli per la miglior difesa del campionato (insieme al Manchester United). Ristabilita la distanza di 16 punti da parte del City con i Red Devils e l'impressione che si ha dopo ogni gara è quella di un countdown sembra più impellente per gli Sky Blue: facendo un rapido calcolo la vittoria matematica potrebbe arrivare contro i cugini dello United in casa. Succederà?