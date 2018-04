C'è forse ancora un'ultima chance mondiale per Mauro Icardi. Secondo il portale argentino TyC Sports, che nei giorni scorsi aveva parlato di una possibile esclusione del nerazzurro, il commissario tecnico dell'Albiceleste avrebbe intenzione di dare un nuova opportunità all'attaccante dell'Inter. Come riportato dal sito, Jorge Sampaoli dovrebbe rimettersi in viaggio verso l'Europa per osservare nuovamente da vicino i possibili candidati per Russia 2018: tra questi anche il capitano interista.

Nelle prossime settimane, Sampaoli dovrà presentare la prima lista di pre convocati per la Coppa del Mondo. Trentacinque giocatori che rimarrebbero in preallarme fino alla definitiva "scrematura" dell'allenatore, che arriverà a ridosso della partenza per la Russia e che coinvolgerà soltanto 23 di questi 35 nomi scelti dallo staff della nazionale argentina.

I dubbi di Sampaoli

L'obiettivo di Mauro Icardi, è ovviamente quello di essere scelto per rappresentare la Seleccion ai prossimi Mondiali: edizione alla quale il calcio argentino tiene in modo particolare, dopo la finale persa nel 2014 contro la Germania. Le restanti cinque giornate di campionato saranno dunque fondamentali per Maurito, che dovrà confermare il suo ottimo stato di forma, trascinare l'Inter in Champions League e convincere Sampaoli.

Nonostante i suoi 25 gol in 29 partite di campionato, la sua presenza è dunque ancora in dubbio. Un paradosso calcistico, che Sampaoli aveva spiegato a margine dell'amichevole con l'Italia: "Icardi? Qualcosa non ha funzionato nella relazione calcistica con i suoi compagni di nazionale – spiegò il ct – Non lo scarto, ma noi dobbiamo focalizzarci sulla relazione fra i migliori calciatori e la Seleccion". Se Icardi riuscirà nel suo obiettivo, potrebbe partire al posto di uno tra Aguero (alle prese con problemi fisici) o Lautaro Martinez: poco convincente nelle ultime uscite dell'Argentina.