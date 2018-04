A due mesi dall'appuntamento di Russia 2018, tutti i commissari tecnici che prenderanno parte alla Coppa del Mondo stanno già cominciando ad osservare da vicino i giocatori che parteciperanno al Mondiale. Tra questi anche Jorge Sampaoli che, dopo le due recenti amichevoli con Italia e Spagna, è stato anche oggetto di critiche da parte di media e tifosi per la clamorosa batosta rimediata contro le Furie Rosse.

Dopo le due sconfitte di Barcellona e Manchester City, il commissario tecnico argentino (ma anche tutti i tifosi) hanno così reagito con sollievo e con felicità all'eliminazione di Leo Messi e degli altri giocatori dell'Albiceleste dalla Champions League. Secondo la stampa di Buenos Aires, la mancata partecipazione dei giocatori argentini a semifinali e finale del massimo torneo continentale, darà infatti la possibilità ai vari giocatori di arrivare più riposati all'appuntamento mondiale.

La pistola di Leo

Oltre ad avere Leo Messi tirato a lucido per la prima partita del 16 giugno con l'Islanda, la nazionale argentina potrà dunque contare anche su altre due pedine fondamentali più fresche e riposate: Aguero e Otamendi. Il fatto che Barcellona e Manchester City siano oltretutto tranquille per la conquista dei rispettivi campionati, eviterà ai giocatori in questione di avere un finale di stagione particolarmente impegnativo e renderà il lavoro di Sampaoli molto più semplice in vista della preparazione per l'appuntamento russo.

Che in Argentina stiamo aspettando con ansia la Coppa del Mondo, sfumata nel 2014 a causa della finale persa con la Germania, lo si può leggere anche tra le righe dell'autobiografia dello stesso commissario tecnico. In una recente anticipazione, pubblicata dal quotidiano argentino "Clarin", Sampaoli aveva proprio citato l'importanza del Mondiale e la necessità di avere Messi al 100%: "Leo ha una pistola puntata alla tempia che si chiama Mondiale: se non lo vince, parte il colpo. E' folle che non possa approfittare del suo talento".