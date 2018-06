L’Islanda è una delle due debuttanti del Mondiale. La nazionale isolana, che ha già disputato un grande Europeo due anni fa (si fermò ai quarti), è la squadra simpatia ed è stata adottata da molti italiani, alla ricerca di una squadra per cui tifare. L’esordio dell’Islanda è da paura. Perché il primo match sarà contro l’Argentina di Leo Messi, una delle grandi favorite per di Russia 2018. Il c.t. Hallgrimsson, che si è scocciato di rispondere alle domande sul miracolo islandese e sulla sua professione principale, è un dentista, con intelligenza e simpatia ha spiegato perché l’Islanda riscuote così tanti consensi:

La verità è che è impossibile non amarci. Siamo piccoli, pochi e lontani. Non diamo fastidio a nessuno. Non abbiamo mai partecipato a una guerra. Siamo stati coinvolti sono nella Guerra Fredda, ma non si è fatto male nessuno. E poi siamo così belli come si fa a non volerci bene. A parte gli scherzi, sentiamo l’appoggio e l’amore, ne siamo felici.

Battagliero Hallgrimsson che ha annunciato che l’Islanda farà la sua partita e che per Messi non ci sarà una marcatura a uomo. La sua squadra non teme nessuno, sta crescendo e vuole passare il turno:

Quella con l’Argentina è la gara più importante della nostra storia. Non metterò nessuno a inseguire Messi. Giocheremo da squadra. Ma sappiatelo, siamo più pronti rispetto a due anni fa. Vogliamo passare il turno e non temiamo nessuno.

Le scelte di Sampaoli per il match con l'Islanda

L’Argentina non può sbagliare, ha tante insidie sul suo percorso e se dovesse complicarsi la vita rischierebbe di trovare la Francia già agli ottavi. L’imperativo è vincere. Il c.t. Sampaoli nella classica conferenza stampa della vigilia a sorpresa ha svelato la formazione per l’Islanda. Fuori gli juventini Higuain e Dybala. In avanti con Messi ci sarà Aguero, titolare anche Meza. In porta Caballero, che ha giocato pochissimo con la Seleccion e che quest’anno ha fatto la riserva nel Chelsea: “Dimostreremo che l’Argentina è ancora una potenza calcistica mondiale. Messi e Dybala insieme? Abbiamo lavorato per renderli compatibili e Paulo è cresciuto da questo punto di vista. Bisogna aspettare il momento giusto della partita per farli giocare insieme”.

La formazione dell’Argentina per il match con l’Islanda (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Aguero.