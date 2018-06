Un uomo al centro del mirino. Jorge Sampaoli era stato accolto benissimo un anno fa quando divenne c.t. dell’Argentina, la qualificazione, seppur faticosamente, l’ha raggiunta, ma questi dodici mesi sono stati disastrosi. La vittoria della Nigeria sull’Islanda ha dato una grossa mano alla Seleccion che adesso è padrona del suo destino e martedì prossimo si giocherà tutto in un match da dentro o fuori. Sampaoli dopo il k.o. con la Croazia ha rischiato addirittura l’esonero. La federazione ha deciso di confermarlo, ma di fatto il tecnico sembra esautorato e non si capisce chi prenderà le decisioni da adesso in poi. I senatori hanno delle idee, Sampaoli ne ha altre. Sarà molto complicato capire chi giocherà contro le Super Eagles.

Le scelte per Argentina-Nigeria, ma chi le fa? Sampaoli è stato messo in discussione subito dopo il match con la Croazia da Aguero, e successivamente da Messi e Mascherano, che hanno chiesto l’utilizzo di Biglia e Di Maria, oltre che di Pavon. Il presidente federale Renato Tapia ha appoggiato le scelte dei giocatori, ma adesso bisognerà capire per davvero chi scegliere l’undici anti Nigeria.

Sampaoli ha delle idee abbastanza chiare. In porta basta Caballero, che ha fatto troppi danni, al suo posto il c.t. vorrebbe lanciare Franco Armani, che non ha mai giocato in nazionale. I senatori vogliono Guzman, che era il vice di Romero. In difesa l’allenatore non vuole Rojo, ma i senatori sì. E poi ci sono gli scomodi ruoli di Biglia, Di Maria e Pavon che potrebbero formare con Mascherano il centrocampo alle spalle di Messi e Aguero, e ciò comporterebbe ancora l’esclusione dell’HD della Juventus.

Il c.t. che pare sia stato abbandonato anche dal suo staff ha fatto allenare i suoi in modo blando sabato e li ha fatto giocare in un 7 contro 7. Carte mescolate per gli avversari? Forse no, più che altro Sampaoli doveva e deve capire quanto spazio di manovra avrà nei giorni che precedono il match con la Nigeria.