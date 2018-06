La Nigeria per la sesta volta sta disputando un Mondiale e per la quinta volta nella fase a gironi sfiderà l’Argentina. C’è un incredibile filo, nemmeno tanto sottile, che lega le Super Eagles a una delle squadre più ricche di talento, e di trofei. Quasi tutte le partite che hanno giocato Argentina e Nigeria sono passate per un motivo o per un altro alla storia dei Mondiali. La prima rappresentò l’ultima volta di Maradona calciatore, la seconda fu l’unica vinta dagli argentini nel disastroso Mondiale del 2002, mentre quattro anni fa la decise Messi, che poi in una Coppa del Mondo non ha segnato più.

L’ultima volta da calciatore di Maradona ai Mondiali

USA 94. L’Argentina sogna in grande dopo il 4-0 alla Grecia e l’ennesima prodezza di Maradona, la Nigeria è al settimo cielo dopo l’esordio fantastico contro la Bulgaria, battuta per 3-0. Il ‘Coco’ Basile ha una squadra formidabile che viene sorpresa in avvio dalla Nigeria, che passa all’8’ con Siasia. Uno scatenato Amunike semina vento, ma non segue la tempesta. Caniggia realizza due gol e la Seleccion vince 2-1. Maradona raggiante, esce dal campo accompagnato da una graziosa infermiera. Pochi giorni dopo verrà trovato positivo in un test antidoping. L’Argentina senza Diego perderà con Bulgaria e Romania e saluterà la compagnia agli ottavi.

Due vittorie e un’eliminazione cocente

Nel 1998 le due squadre non si incrociano, ma nel Mondiale di Giappone e Corea Argentina e Nigeria sono di nuovo avversarie. Batistuta regala il successo a Bielsa, una vittoria di Pirro, perché i sudamericani poi escono addirittura nella fase a gironi. Otto anni più tardi in panchina c’è Maradona, che da allenatore ritrova le Super Eagles. L’incrocio è davvero incredibile. Finisce 1-0, come nel 2002, decide un gol di Heinze.

Gli ultimi gol di Messi al Mondiale

Quattro anni fa l’Argentina ritrova ancora la Nigeria nella fase a gironi, entrambe con la qualificazione in tasca, ma il primato del girone andava conquistato. Quella partita se la ricordano bene Leo Messi e Ahmed Musa, autori in quel match entrambi di una doppietta. Messi segna al 3’, Musa pareggia un minuto dopo, Leo si ripete allo scadere del primo tempo, a inizio ripresa segna ancora Musa. Rojo decide l’incontro. L’Argentina vince 3-2, e di fatto si conferma: quattro su quattro ai Mondiali contro la Nigeria. Ma Messi dopo quel match non ha più segnato un gol in un incontro della Coppa del Mondo.

Ancora tu. Argentina e Nigeria per gli ottavi a Russia 2018

E adesso l’Argentina e la Nigeria si trovano avversarie per la quinta volta in un Mondiale, sempre nella fase a gironi. Questa volta è dentro o fuori. E non è detto che chi vince passa agli ottavi di finale. Messi spera di ritrovare il gol nei Mondiali con la Nigeria, sarebbe una perfetta chiusura del cerchio. Ma le Super Eagles cercheranno di sfatare il tabù sudamericano.