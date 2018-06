Ha segnato un gol nel primo tempo, calciato una punizione (quasi) perfetta e imprecato quando il palo gli ha negato la soddisfazione del raddoppio. Per Lionel Messi la gara come la Nigeria è stata un po' come una finale ma con sé stesso e quei demoni che lo avevano assalito contro l'Islanda – quando sbagliò il calcio di rigore decisivo – e perseguitato nella sfida con la Croazia. Il gol di Rojo nel finale, un difensore che non eccelle di certo per tecnica o prodezze balistiche particolari, ha indirizzato diversamente le sorti del Mondiale.

E adesso l'Argentina non ha più bisogno di piangere per lui, con lui, a causa sua. Adesso si può tornare a sognare perché la Coppa del dieci blaugrana e della Seleccion comincia ora. All'orizzonte c'è la Francia ma agli ottavi di finale non si penserà questa notte.

Sapevo che Dio era con noi e che non avrebbe permesso la nostra eliminazione – ha ammesso nel dopo gara -. La vittoria contro la Nigeria è dedicata a tutta la nostra gente che era arrivata fin qui soffrendo insieme a noi. E' un successo per chi ci ha seguito da casa, per tutti coloro che ci sono sempre stati vicini. Eravamo convinti di poter vincere questa gara, ed è stato meraviglioso vincerla così.

Protagonista della serata russa è Rojo, il difensore del Manchester United: sua la rete che ha tarpato le ali alle ‘aquile' della Nigeria proprio quando sembravano spiccare il volo. Un destro al volo d'interno collo ha spedito la palla nell'angolino laddove il portiere nulla ha potuto. Raddoppio, gioia, incubo finito. L'Argentina è agli ottavi di finale.