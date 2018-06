A salvare la panchina di Jorge Sampaoli sono state nell'ordine: la doppietta di Musa grazie alla quale la Nigeria ha battuto l'Islanda; i costi che l'Afa (la Federazione argentina) avrebbe dovuto sostenere nel sollevare dall'incarico il commissario tecnico (17 milioni di euro d'indennizzo). Nulla accadrà almeno fino a martedì prossimo, quando l'Albiceleste giocherà l'ultima e decisiva partita del proprio girone contro le ‘aquile'.

Vincere e basta. Non c'è altra possibilità per i sudamericani che devono sperare anche in un altro fattore: l'Islanda non vada oltre il pareggio contro la Croazia. Vincere e basta, dentro o fuori in 90 minuti… poi ognuno andrà per la propria strada. Quella dell'attuale ct passa attraverso un campo minato, considerato che all'interno dello spogliatoio c'è chi ne avrebbe voluto lo scalpo già dopo la disfatta con i balcanici. Anzi, c'era già il nome del sostituto caldeggiato dallo spogliatoio: l'ex calciatore e general manager Burruchaga. Nessuna testa cadrà ancora, nemmeno quella di Messi che – cupo e di malumore, così viene descritto in queste ore – potrebbe dire addio alla maglia della nazionale dopo questo Mondiale e rischia la panchina con Dybala e Higuain alle spalle che scalpitano.

La Pulce esclusa dalla sfida con la Nigeria? Impossibile. E dagli schemi disegnati su un foglio di carta si vede che le sta tentando tutte pur di assicurare la centralità della Pulce nel gioco dell'Albiceleste. Sampaoli rischierebbe la sommossa di popolo poiché, al netto degli errori commessi, è lui e non il dieci blaugrana nel mirino. E' lui e non il Pallone d'Oro sul banco degli imputati. Diego Armando Maradona rincara la dose e, ospite del programma “De la mano del Diez” su Telesur, affonda il colpo sull'allenatore e sullafederazione argentina.