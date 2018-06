Un ciclone. La vittoria della Croazia – che è squadra vera – ha spazzato via le ultime certezze dell'Argentina, aggrappata al genio di Lionel Messi per restare in corsa nel Mondiale. Come mettere un piede tra la porta e lo stipite per conservare uno spiraglio. Tale è la speranza della Seleccion che è sull'orlo del fallimento: un solo punto in classifica, -3 quanto a differenza reti e ultimo appuntamento del girone D che a nulla potrebbe servire se non ad alimentare l'amarezza per una Coppa amara. Nel mirino dei tifosi e della critica è finito anzitutto il commissario tecnico, Jorge Sampaoli: insultato, attaccato, divenuto bersaglio di sputi e bottigliette s'è assunto la piena responsabilità di quanto accaduto prima con l'Islanda e più ancora del tonfo con i balcanici. Una cosa, però, l'ha detta… facendo riferimento alla prestazione della Pulce ha ammesso: "La squadra non gioca come lui vorrebbe".

Già, ma l'Albiceleste non è il Barcellona e il Messi visto all'opera in Russia è la brutta copia del calciatore che in un attimo poteva capovolgere le sorti di un match. Camminava. Sì, Messi era un pesce fuor d'acqua. I numeri, del resto, dicono molto e a leggere quelli statistici che fanno riferimento alla prestazione del dieci blaugrana si ha l'esatta proporzione della disfatta personale. E' il quotidiano sportivo spagnolo ‘As' a pubblicare tutti i dati relativi alla partita giocata dal Pallone d'Oro. Il resoconto è impietoso.