in foto: Il luogo dell’incidente – Fonte: ole.com.ar

Il "SuperClasico" tra Boca Juniors e River Plate è la madre di tutte le partite in Argentina. L'eterna sfida tra Xeneizes e Millonarios, che travalica l'aspetto sportivo e che spesso viene vissuta in modo troppo viscerale (e talvolta pericoloso) dalle due tifoserie, quest'anno è protagonista anche in Copa Libertadores grazie alla finale per aggiudicarsi la Champions League sudamericana. La partita d'andata tra le formazioni di Schelotto e Gallardo, verrà giocata nelle prossime ore (questa sera alle 20 italiane) dopo che un violento nubifragio si è scatenato sulla Bombonera, rendendo di fatto impraticabile il terreno dello stadio del Boca Juniors.

E le condizioni meteorologiche sono state probabilmente la causa del grave incidente che ha coinvolto alcuni tifosi del Boca Juniors. I quattro ragazzi, che stavano viaggiando a bordo di un auto proprio per raggiungere lo stadio, sono infatti morti dopo il terribile impatto con un'altra vettura mentre erano all'altezza di Lobos: cittadina a 100 chilometri da Buenos Aires.

Il cordoglio del River Plate

Secondo le notizie arrivate dall'Argentina, all'altezza del chilometro 108 della "Ruta 205" la macchina dei quattro tifosi del Boca è stata coinvolta in un frontale con un auto che procedeva in senso opposto. Uno schianto terribile che ha provocato il decesso dei sostenitori dei Xeneizes e mandato in ospedale in grave condizioni l'autista dell'altra vettura.

Subito dopo il grave incidente, che ha ovviamente scosso tutti i tifosi del Boca Juniors, anche lo stesso River Plate ha voluto esprimere il cordoglio per la morte dei quattro ragazzi con un tweet pubblicato sul profilo ufficiale: "Siamo colpiti dalla morte di Sebastiano Berra, César Jones, Malcom Viton e Franco Silvestri, i tifosi del Boca che hanno subito un grave incidente stradale mentre stavano raggiungendo lo stadio. Il nostro club è vicino ai loro cari in questo momento difficile".