Mentre l'Italia ascolta le parole di Mandragora e Baselli debuttanti azzurri per il mini ciclo di amichevoli della nuova Italia di Mancini, c'è chi prepara il Mondiale e segue la procedura classica con convocazioni e numeri di maglia da dare ai propri giocatori. Come l'Argentina, tra le principali candidate alla vittoria finale che ha diramato oggi la lista ufficiale dei numeri che Dybala e compagni avranno in Russia.

Difesa e centrocampo, ecco i numeri. In vista dei Mondiali di Russia che inizieranno il prossimo 14 giugno e che vedranno giocare l'Argentina nel Gruppo D con Croazia, Islanda e Nigeria, la Federcalcio ha diramato i numeri di gara che verranno indossati dai 23 convocati di Sampaoli. Sarà il portiere del Tigres Guzmán ad indossare la maglia numero 1, al posto dell'infortunato ex Samp e oggi Manchester United, Romero. Fra i difensori, il centrale della Roma Fazio avrà la maglia numero 6, mentre fra i centrocampisti il milanista Biglia avrà la 5 e Di Maria la 11.

In attacco nessuna sorpresa, Dybala col 21. Per gli attaccanti non ci sono state sorprese e tutto è rientrato nelle scelte che erano previste alla vigilia: Gonzalo Higuain avrà infatti la 9, per Lionel Messi la classica numero 10, Agüero la 19 e Dybala indosserà invece la 21. Lo stesso numero a cui la ‘Joya' argentina è da sempre affezionata e che ha indossato anche alla Juventus prima di prendere il numero 10 che indossa da questa stagione.

Queste le scelte in vista dei prossimi Mondiali di Russia 2018:

Portieri: 1 Guzmán, 12 Armani, 23 Caballero;

Difensori: 2 Mercado, 6 Fazio, 17 Otamendi, 4 Ansaldi, 3 Tagliafico, 8 Acuña, 16 Rojo;

Centrocampisti: 14 Mascherano, 7 Banega, 5 Biglia, 11 Di María, 20 Lo Celso, 13 Meza, 15 Lanzini, 18 Salvio, 22 Pavón;

Attaccanti: 9 Higuain, 10 Messi, 19 Agüero, 21 Dybala.