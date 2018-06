La Polonia è stata eliminata malamente dal Campionato del Mondo di Calcio in Russia: 3-0 dalla Colombia, in una gara in cui i polacchi non sono mai stati in partita. L'unica reale occasione da gol capitata sui piedi Lewandowski arriva nel secondo tempo, su un risultato oramai compromesso. Troppo poco per sperare di arrivare agli ottavi. Qualificazione aperta invece per Cuadrado (in gol) e compagni: adesso con i tre punti in classifica e la sfida al Senegal (da vincere a tutti i costi) gli ottavi non appaiono più come un miraggio.

Più Falcao che Lewandowski

A svegliarsi dal torpore è stato El Tigre che, insieme al bomber polacco del Bayern Monaco, era ancora a secco in questo mondiale, dopo una partita disuptata. E alla seconda occasione, Falcao non ha sbagliato né deluso chi puntava su di lui. E' suo infatti il gol del raddoppio, quello che in pratica ha messo in ghiaccio la partita e ha chiuso i giochi con la Polonia. Per Lewandowski, invece un'altra prestazione incolore, con una sola palla gol calciata sul portiere avversario. Eliminazione inevitabile.

Dentro o fuori

O dentro o fuori. La sfida tra Colombia e Polonia era uno spareggio per poter continuare a sognare in un girone che si è maledettamente complicato dopo il pareggio pomeridiano orchestrato tra Senegal e Giappone, a suon di gol. A zero punti sia Lewandoski che Falcao, i due bomber che mancano all'appello nella classifica marcatori. Quasi una condanna scritta perchè chi perde è matematicamente eliminato e giocherà l'ultimo incontro solo per far presenza.

Apre Mina

Inizia così, Polonia-Colombia con il freno a mano tirato, una tensione che si percepisce subito tra errori evidenti, ritmi bassi e un agonismo che supera a tratti i limiti del consentito. I polacchi provano a gestire il match in attesa di una verticalizzazione vincente, i sudamericani si propongono subito con il loro classico calcio veloce e di tocchi. Ottiene la meglio la Colombia che piazza la zampata vincente nel primo tempo al 40′ con Mina su assist di James Rodriguez.

Raddoppia Falcao

La Polonia non riesce a cambiare passo né idee e anche dopo l'intervallo si ripresenta imballata nella testa e sulle gambe. La Colombia ne approfitta per fare il proprio gioco e agire di rimessa e velocità non appena può. Szczesny non deve mai compiere parate eccezionali, così come nel primo tempo, ma la pressione colombiana si fa sentire.

Chiude Cuadrado

Mentre tutti attendono la reazione dell'orgoglio polacco è la Colombia a far di un sol boccone gli avversari e capitalizza al massimo i contropiedi che si presentano. il 2-0 arriva dal giocatore più atteso, Radamel Falcao. El Tigre sigla il suo primo centro mondiale al 70′ sfruttando un perfetto assist di Quintero e qualche minuto più tardi (75′) è Cuadrado a involarsi nella deserta area polacca per il tris colombiano che vale un passo verso gli ottavi.