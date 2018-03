La sfida Italia-Spagna è già cominciata. A poche ore dal sorteggio di Nyon, che ha abbinato le palline di Juventus e Roma a quelle di Real Madrid e Barcellona, Carlo Ancelotti ha analizzato le prossime sfide di Champions League delle squadre di Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco. Dall'alto della sua esperienza, il tecnico di Reggiolo ha ammesso le difficoltà ma ha anche tenuto aperto il discorso qualificazione per bianconeri e giallorossi.

"La Juventus è più forte dell'anno scorso e la Roma se la giocherà fino alla fine – ha dichiarato Ancelotti, in un'intervista concessa al "Corriere dello Sport" – Ovviamente sarei banale se affermassi che il sorteggio non sia stato durissimo per le nostre squadre, perché Real Madrid e Barcellona sono i favoriti per la vittoria finale, assieme al Manchester City".

La fiducia in Allegri

"Il Real Madrid l'ho visto in azione a Parigi contro il Psg – ha continuato Ancelotti – nonostante le difficoltà nella Liga, è arrivato alla settima semifinale consecutiva, è la squadra che ha tirato maggiormente in porta in questa edizione e Cristiano Ronaldo ha raggiunto il tetto dei 117 gol. Detto questo, la Juventus è un’altra rispetto a quella di Cardiff. È più forte ed è molto consapevole della propria forza. Allegri sa ciò che deve fare: a Wembley, contro il Tottenham, ha firmato la partita perfetta. Il suo è stato un autentico capolavoro di tattica e di strategia".

La forza dei "Blancos"

Contro i "Blancos", Buffon e compagni dovranno però evitare di chiudersi in difesa "Puntare soltanto sulla solidità difensiva per eliminare i campioni d’Europa non basta, perché un gol il Real te lo segna sempre – ha aggiunto Ancelotti – Higuain e Dybala sono in grande condizione e stavolta, nell’arco dei 180 minuti, potrebbe non finire come in Galles. I bianconeri vorranno poi rifarsi della sconfitta di Cardiff, e questo desiderio di rivincita potrebbe essere un propellente formidabile".

Di Francesco contro Messi

Nella lunga intervista, Ancelotti ha poi parlato anche della Roma: attesa dalla difficilissima sfida contro i "marziani" di Ernesto Valverde. "Ha già compiuto un’impresa eccezionale entrando nei quarti di finale e dopo avere vinto un girone di ferro. Di Francesco è stato bravissimo e non dimentichiamoci che era al debutto assoluto da allenatore in Champions League. Come si affronta il Barcellona? Non snaturando mai se stessi. Il pronostico è dalla parte dei blaugrana, ma conosco bene la Champions e so che non si deve mai dare nulla per scontato. La Roma se la giocherà sino alla fine, senza paura e con la spinta dell'Olimpico".