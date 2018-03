La gufata di Francesco Totti. Ricordate il sorrisetto che il capitano della Roma fece quando nella scorsa edizione della Champions pescò il Barcellona e lo abbinò alla Juventus? Qualcosa di molto simile è successo anche oggi a Nyon, come mostrato dalle telecamere che rubano il labiale del dirigente giallorosso. Non appena viene sorteggiato il bussolotto dal quale viene estratto il bigliettino dei bianconeri, si vede l'ex numero dieci capitolino che si gira verso il direttore sportivo Monchi e gli dice: "Real, Real". Poco dopo, alla squadra di Allegri toccheranno in sorte proprio le merengues e CR7. Non è andata meglio ai capitolini che si troveranno di fronte Lionel Messi e i blaugrana.

Abbiamo scherzato, a dire la verità sono contento anche perché siamo tra le otto squadre più forti d'Europa – ha ammesso Totti ai microfoni di Mediaset Premium – affrontare Real, City o Barcellona era uguale, sarebbe stato difficile comunque.

Roma sfavorita dai pronostici: sulla carta sembra non esserci storia al cospetto dei catalani reduci dal confronto con il Chelsea. Prima il pareggio allo Stamford Bridge, poi il colpo di grazia al Camp Nou al termine di una prestazione perfetta. Come si ferma un avversario del genere? Anzitutto andando in campo senza paura, come anticipato dallo stesso Di Francesco poco dopo aver superato l'ostacolo Shakhtar. I giallorossi nulla hanno da perdere.

Li affrontiamo con serenità e tranquillità, come abbiamo fatto finora – ha aggiunto l'ex capitano -. Sappiamo che sono tra le più forti d'Europa ma siamo convinti di poter fare bene anche con loro. Sulla carta Siviglia e Liverpool erano più abbordabili, ma in campo poi è tutto diverso. E' normale che tutti si aspettano il passaggio del turno del Barça ma di fronte avranno una squadra competitiva. Affrontare gente come Messi, Suarez e Piqué ti dà sicuramente uno stimolo in più.

Entusiasmo e consapevolezza. Di Francesco usa queste due parole per commentare l'esito del sorteggio. Urna poco benevola che ha proposto il duello tra Italia e Spagna.