Ho preso parte a tre coppe del mondo, nel 1986 e 1990 come giocatore, e nel 1994 come assistente manager ed è stata un'esperienza fantastica, una delle migliori della mia vita. È una motivazione davvero forte quella di far parte della nazionale e giocare per il tuo paese. E allo stesso modo, tutti i giocatori saranno davvero motivati perché è un fantastico momento della loro carriera.

Sono le parole del nuovo tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti in una intervista che ha rilasciata per il ‘The World Cup and Economics 2018′, report di Goldman Sachs relativo ai Mondiali di Russia 2018, dove inquadra lo scenario che potrebbe profilarsi nella Coppa del Mondo che sta per cominciare. L'ex allenatore di Milan, PSG, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco ha indicato le possibili semifinaliste e quali potrebbero essere le selezioni "outsider" della manifestazione:

Quali saranno le quattro semifinaliste? Penso che ci siano due squadre che potrebbero vincere il Mondiale: Brasile e Spagna. C'è poi un gruppo di squadre dietro di loro come Francia e Germania che hanno molta esperienza e l'Argentina, in quanto ha uno dei migliori giocatori al momento, Messi. Il possibile vincitore? Penso che il Brasile abbia più possibilità visto che il nuovo ct ha costruito una difesa davvero forte nel periodo recente. Quindi, considerando che hanno anche una fantastica qualità offensiva, hanno un buon equilibrio per essere i favoriti per la Coppa del Mondo. Penso che ci siano due squadre che potrebbero essere sottovalutate. Il Belgio che ha molti giocatori che giocano in Premier League per esempio e la Croazia ha anche molti giocatori con esperienza e capacità. Una di queste potrebbero essere la sorpresa in questa Coppa del Mondo.

Ancelotti: Occhio a Griezmann e Mbappé

Carletto ha preso in esame ogni piccolo particolare e tra i giocatori che più impressioneranno in questo Mondiale ha pochi dubbi: "A parte Messi, ci sono Ronaldo e Neymar, e penso bisognerà fare attenzione anche ai francesi Griezmann e Mbappé". Secondo Ancelotti, nonostante la geografia del calcio stia cambiando, sarà difficile che un paese che non sia europeo o sudamericano vinca il Mondiale a breve:

La geografia del calcio sta cambiando e paesi come la Cina e gli Stati Uniti stanno cercando di migliorare le loro conoscenze sul calcio. Ma io non sono sicuro che riuscirò a vedere nella mia vita una squadra come la Cina e gli Stati Uniti vincere la Coppa del Mondo. È molto difficile, ma non si sa mai nel calcio.

Infine sulla differente gestione tra una squadra di club e una nazionale il neo tecnico del Napoli ha dichiarato: