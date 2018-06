Dopo il ko in extremis contro l'Iran per il Marocco è arrivata un'altra sconfitta difficile da digerire, che di fatto spegne i sogni di qualificazione agli ottavi della squadra africana. E' bastato un gol del solito Ronaldo al Portogallo per battere la squadra di Renard che ha avuto molto da recriminare per alcune decisioni arbitrali molto dubbie. Tra i più arrabbiati, uno dei migliori in campo, ovvero Nordin Amrabat che ha puntato il dito contro il direttore di gara, rivelando un episodio relativo al pre-partita e ad una particolare richiesta a Cristiano Ronaldo.

Portogallo-Marocco, l'arbitro ha chiesto la maglia a Cristiano Ronaldo

Ai microfoni di NOS, Amrabat ha esternato tutta la sua frustrazione per il risultato negativo. Nel mirino del calciatore del Leganes che ha deciso di buttare il caschetto protettivo noncurante della botta ricevuta nel match precedente, le decisioni dell'arbitro Geiger. Quest'ultimo prima del fischio d'inizio avrebbe chiesto la maglia a Ronaldo, una situazione che non è piaciuta al Marocco: "L'arbitro? Non so cosa faccia di solito, ma ho visto che è rimasto molto impressionato da Cristiano Ronaldo. Tra l'altro ho sentito da Pepe che ha chiesto la sua maglia prima dell'intervallo, di cosa stiamo parlando? È la Coppa del Mondo, non è un circo".

Marocco sconfitto dal Portogallo, il rammarico di Amrabat

Il Marocco può reclamare per un calcio di rigore, al termine di una partita in cui per lunghi tratti gli uomini di Renard hanno avuto il pallino del gioco. Amrabat non cancella la delusione per non aver racimolato nemmeno un punto: "Meritavamo di più, abbiamo dominato l'intera gara contro il Portogallo. Basta guardare le conclusioni, è incredibile che non abbiamo segnato nemmeno un gol. E' difficile da digerire, ma penso che il Marocco possa andare a casa a testa alta".

Anche Renard punta il dito contro l'arbitro di Portogallo-Marocco

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il tecnico della rappresentativa africana Renard. Quest'ultimo ha fatto riferimento all'episodio del corner da cui è nato il gol del Portogallo, complimentandosi con la sua squadra e i tifosi: "Mi devo complimentare con tutto il pubblico e con tutti i miei giocatori, sono stati fantastici contro il Portogallo. Sull'arbitraggio non voglio dire nulla, basta riguardare il corner da dove nasce il loro gol".